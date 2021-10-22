Tayland’dan 46 ülkeye karantinasız seyahate izin

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, 1 Kasım tarihinden itibaren 46 ülkeden gelen tamamen aşılı turistlerin, Covid-19 karantinasına gerek duyulmadan Tayland’a girmesine izin verileceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

Covid-19 ile mücadele kapsamında aşılamaların hız kesmeden devam ettiği Tayland’dan, 46 ülkeden gelen turistlere Covid-19 karantinasına gerek duyulmadan seyahat hakkı kararı geldi.

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça yaptığı açıklamada, 46 ülkeden gelen ve Covid-19’a karşı tamamen aşılı turistlerin, 1 Kasım tarihinden itibaren Covid-19 karantinasına girmeden Tayland’a seyahat edebileceğini ifade etti.

Tayland Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, izin verilecek olan 46 ülke arasında İngiltere, ABD, Çin, Singapur, Almanya ve Avustralya’nın da bulunduğu belirtildi.

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