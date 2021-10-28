Taylandlı dev şirket kripto parayla ödeme denemeleri yapıyor

Tayland’da perakende satış sektöründe hizmet veren dev şirket, çalışanlarına kendi mağazalarında kullanması amacıyla kendi kripto parasını dağıttı. Kripto paraların daha sonra müşterilere de arz edileceği belirtildi.

Sozcu.com.tr

Tayland’daki en büyük perakende satış gruplarından Central Retail’in alışveriş merkezlerinde ve restoranlarında başlangıçta çalışanları tarafından kullanılmak üzere kendi kripto para testlerine başlattığı bildirildi.

Central Retail, kripto paranın ‘sanal alan’ adı verilen pilot çalışması tamamlandıktan sonra müşterilere ve halka arzını genişletme planları yapıyor.

80 BİN ÇALIŞANA DAĞITTI

Şirket, C-Coin isimli blok zinciri teknolojisine dayanan parayı dünya çapında 80 bin çalışanına Central Retail mağazalarında ve restoranlarında alışveriş yapabilmesi için dağıttığını belirtti.

Central Tech’in baş sorumlusu Kowin Kulruchakorn’a “Çalışanlarımız C-Coin’i kullanabiliyorsa, müşterilerimizin bununla bir sorunu olmamalıdır” dedi. Kowin, gelecek planlarının henüz netleşmediğini belirtti ve paranın henüz listelenip listelenmeyeceği konularında ayrıntı vermedi.

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