Taylor Swift haklı çıktı! Kanye West ile olan telefon konuşmaları sızdırıldı

Uzun bir süredir kavgalı olan müzik dünyasının iki ünlü ismi Taylor Swift ve Kanye West’in, 2016 yılında kaydedilmiş bir telefon görüşmesinin montajsız hali basına sızdırıldı. Kanye West’in eşi Kim Kardashian, Taylor Swift’e Twitter hesabından ateş püskürdü.

Kanye West, 2009 yılındaki MTV Müzik Ödülleri’nde Taylor Swift’in ödül konuşmasını yarıda kestikten sonra araları bir türlü düzelmemişti.

Taylor Swift’in konuşması esnasında elinden mikrofonu alarak, ‘Beyonce’nin Single Ladies şarkısının klibi ödülü daha çok hak ediyor’ demişti.

Daha sonra Kanye West, Swift’i eleştirdiği “Famous” adlı şarkısını kaydetmeden önce telefonda şarkının içinde geçen aşağılayıcı sözleri gizleyerek ünlü şarkıcıdan izin istemişti.

Taylor Swift ise bu konuşmanın ardından, West’in okuduğu sözlere izin vererek, “Bunları bir iltifat olarak alıyorum” bile demişti.

Famous yayınlandığında ise sözlerin arasında korkunç bir gerçek vardı. West, “Hala Taylor ile seks yapabilirim. Neden? Çünkü o kaltağı ben ünlü yaptım” gibi birçok cinsiyetçi sözler geçiyordu.

Devam eden günlerde Taylor Swift, yaptığı bir açıklamada o telefon konuşmasını inkar etmemiş, ancak West’in şarkısında geçen “Kaltak” kelimesini sakladığını savunarak olaylar büyümeye başlamıştı. Kendisinden izin almadan böyle sözlerin yer aldığı bir şarkıyı paylaşmasının doğru olmadığını da söylemişti.

Fakat Kim Kardashian, kocasının Famous şarkısı patlayınca çekilen görüntülerin malum kısmını paylaşıp, “Nasılsa izni vardı” imajı yaratmaya çalışmış ve bunu başarmıştı. Ardından West ailesinin hayranları da Taylor Swift’e karşı resmen onu bitirme projesine başlamışlardı.

Zamanında olay yaratan telefon görüşmesinin montajsız hali de geçen gün sızdırılınca, Taylor Swift’in en başından beri doğruyu söylediği anlaşılmış oldu. Zira görüntülerde West hiçbir şekilde Swift’in şarkıyla ilgili iznini istemiyor ve içinde geçen aşağılayıcı cümleleri ona söylemiyordu.

Swift, sosyal medya hesabından yaptığı kısa bir açıklamada, “Sızdırılan video hakkında nasıl hissettiğim sorularına yanıt vermek yerine, başından beri doğru söylediğim kanıtlandı. Hani illegal şekilde çekilen ve birinin videoyu kesip manipüle ederek 4 yıldır bana, aileme ve hayranlarıma cehennemi yaşatan o video…” dedi.

Bunun üzerine Kim Kardashian, sessizliğini bozarak Twitter hesabından ünlü şarkıcıya saldırmaya başladı. Kardashian, “Birkaç gün öncesine kadar bu konu hakkında yorum yapma ihtiyacı hissetmiyordum ama Taylor eski bir konuyu tekrar alevlendirdi. Şimdi konuşmaya utanıyorum ama cevap verme ihtiyacı da duyuyorum çünkü o yalan söylüyor” diyerek kocasını savunmaya kalkıştı.

Kanye West’in hiçbir zaman izin almadığının yalan olduğunu söylerek, “Onlar bu konuyu açıkça konuşmuştu ve ben bunu size göstereceğim. Kimse Kanye’nin “kaltak” lafını izinsiz kullandığını iddia edemez. Herkes daha ciddi şeylerle uğraşırken Taylor bu şekilde gündem yaratıyor.” dedi.

Ünlü isimlerin takipçileri, dört yıl önce yaşanan bu olayın tekrar gündeme geldikten sonra yaşanacakları merak ediyor.