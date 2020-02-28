Taylor Swift, The Man şarkısı için erkek kılığına girdi

Taylor Swift, yeni şarkısı The Man için kamera karşısına geçti ve uzun süren bir makyaj sonrası erkek oldu. Klibin senaryosu ünlü şarkıcıya ait. Swift ayrıca hem yönetti hem oynadı…

Ünlü şarkıcı Taylor Swift, yeni şarkısı The Man için erkek kılığına girdi. Uzun süren bir makyaj sonrası tanınmayacak hale gelen Swift, klibi hem yönetti hem oynadı. Ayrıca senaryo da ünlü şarkıcıya ait…

Swift yeni klibinde, metroda ayaklarını açarak oturan, kimseyi umursamadan istediği yere tuvaletini yapan, herkese bağıran, aşağılayan, parasıyla her şeyi satın alabileceğini sanan, kısacası toplumda en sevilmeyen erkek karakterine hayat verdi.



Dün yayınlanan klip kısa sürede YouTube’ta 9 milyon kişi tarafından izlendi. Taylor Swift’in erkek hali ise sosyal medyaya damgasını vurdu. Pek çok kişi, erkek halinin ‘Yakışıklı’ olduğunu belirterek “Bu hali normal halinden daha iyi” gibi yorumlar yaptı…

