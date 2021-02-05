Tayvan, Guyana'da yeni açılan ticaret ofisinin kapatılmasından Çin’i sorumlu tuttu

ANKARA (AA) – Tayvan, Guyana’da yeni açılan ticaret ofisinin kapatılmasından Çin’i sorumlu tutarak, Pekin yönetimini kınadı.

Focus Taiwan’ın haberine göre, Tayvan’ın Güney Amerika ülkelerinden Guyana’da dün kurduğu ticaret ofisi, 24 saat geçmeden kapandı.

Tayvan, söz konusu ofisin kapanması nedeniyle Çin’in Guyana yönetimine ofisi kapatması için baskı yaptığı iddiasıyla, Pekin yönetimini kınadı.

Taypey hükümeti, Guyana’nın ofisi kapatma kararından üzüntü duyduklarını belirtirken, Pekin yönetimini ise "zorbalık" yapmakla itham etti.

– Ofis, "tarım, eğitim ve ticaret" alanlarına odaklanacaktı

Tayvan Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Guyana’da ticaret ofisi açıldığı belirtilmiş, ofisin tarım, eğitim ve ticaret alanlarına odaklanacağı kaydedilmişti.

ABD'nin Tayvan'daki "de facto elçiliği" gibi çalışan Amerikan Enstitüsü de ABD'nin Tayvan'ın uluslararası ortaklıklarını genişletmesini ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi küresel zorlukları aşma yolundaki çabalarını desteklemeye devam edeceğini açıklamıştı.

Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Şiaoguang, ticaret ofisinin açılması sonrası yaptığı açıklamada, Tayvan’ın Çin’in diplomatik ilişki kurduğu ülkelerle resmi ilişki kurmasına karşı çıktıklarını belirtmişti.

Ma, Guyana’yı tek Çin ilkesine bağlı kalmaya ve Tayvan meselesini uygun şekilde ele alınmaya çağırmıştı.

20 Mayıs 2019'da Kiribati'nin diplomatik ilişkileri kesmesi sonucu Tayvan'ı resmen tanıyan ülke sayısı 15'e düşmüştü.

– Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de 2. Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta, Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek, Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.