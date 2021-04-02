Tayvan'ın Hualien bölgesinde tren raydan çıktı: 4 ölü, 23 yaralı

TOKYO (AA) – Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde trenin raydan çıkması sonucu 4 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, yaklaşık 350 yolcu taşıyan 8 vagonlu tren, Hualien bölgesinde girdiği tünelde raydan çıktı.
Trenin 4. ve 5. vagonları ağır hasar alırken olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı belirlendi.
Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ilgili bakanlık ve kuruluşların kazaya ilişkin gerekli çalışmaları başlatmalarını istedi.