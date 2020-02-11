Tayyip Erdoğan’a çağrımdır; Çekilin





Can Ataklı gündemi değerlendiriyor.

Türkiye'nin sorunları dağ gibi oldu. Suriye konusu çok beter bir durumda. Libya unutulmuş gibi görünüyor ama kısa bir süre sonra burada çok ciddi gelişmeler yaşanacak ve Türkiye hedef ülke olacak. PYD sorunu sanki kalmadı gibi davranıyor iktidar ama beklenmedik anda bir Trük yapılanması orada oluşacaktır. her gün gelen şehit haberleri şimdilik "intikamı alındı" biçiminde püskürtülmeye çalışılıyor ama yakında o da dikiş tutmayacak. ekonomi sadece kağıt üzerinde iyi gibi gösterilebiliyor. Paradan para kazanan bir bankacılık ve boksa sistemiyle daha fazla gidilmesi mümkün değil. İşsizlik görülmemiş boyutta, buna 5 milyonu aşkın Türkiye'ye gelmiş/sığınmış insanı da eklediğinizde felaketin gelmekte olduğunu görmemek mümkün mü? Bütün bunların tek sorumlusu var, o da tek adamlık rejimi. şu anda Erdoğan herşeyin hakimi. devletin bütün katmanları da bu durumu kabullenmiş halde. bu da zirvedeki ismi giderek yalnızlaştırıyor. bu yalnızlaştırma hata yapma ihtimalini ve oranını artırıyor. hata yaptıkça daha da batılıyor. ama kimse sesini çıkarmıyor. bu tarih boyunca böyle olmuş. tek adamlığa çıkanlar belki ilk başlarda çok başarılı gibi görünse de giderek batıyorlar ve hatayı hata ile düzeltmeye çalışıyorlar. Bugün itibarıyla Erdoğan'ın Suriye, Doğu Akdeniz, Libya, işsizlik, ekonomi, terör, bölücülük gibi konularda sorun çözmesi mümkün edğildir. çünkü yapılan hataları asla kabul etmeyeceği için sözde bunları düzeltmek için atacağı her adım da yanlış olacaktır ki zaten öyle oluyor.

O halde şu öneriyi getirmek çağrı yapmak istiyorum.

Eroğan ç ekilsin Başkan yardımcısı yeni hükümeti kursun Bu hükümet ulusal birlik hükümeti olsun

CHP ve AKP ağırlıklı iyi parti saadet olsun

Üç ay içinde anayasa değişikliği yapılarak parlamenter sisteme dönülsün

Seçime gidilsin ve yeni Türkiye oluşturulsun

Bu ulusal mutabakat hükümeti

Suriye, mısır ve İsrail ile barışsın

Doğu Akdeniz petrolleri için 4 ülkelik bir konsorsiyum kurulsun

Suriye’ye Rusya ortak olabilir

Amerika İsrail’e ortak olur

Türkiye’nin ortakları İtalya Yunanistan olur.

Birkaç ülkeden gelecek petrol sondaj ekipleri çalışır

Boru hattı Türkiye üzerinden geçer

Türkiye bütün petrolünü ve doğalgazını buradan bedava alacağı gibi geçiş parasını da alır

İsrail Filistin sorunun Türkiye çözer.

Suudi Arabistan’la ve BAE ile yeniden iyi ilişkiler kurulur

Bunlar zor şeyler değil.

Tayyip Erdoğan çekilmez ve ülkeyi yönetmeye devam ederse inanın bundan sonra cumhurbaşkanlığı seçimi olmaz.