Gün Başlıyor’da Can Ataklı, İran-ABD gerilimindeki son gelişmeleri değerlendiriyor. Türkiye’nin dikkatli hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Ataklı, Erdoğan’a “Ailecek oturun, nasıl çekileceğinizi konuşun” çağrısında bulundu. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online “Tayyip Erdoğan’da bir tuhaflık var” – Gün Başlıyor (8 Ocak 2020)