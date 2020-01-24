Taze baba Gökhan Tepe “Gaz çıkarma görevi bende” dedi

Yeni baba olan Gökhan Tepe, İpek Açar’ın programına konuk oldu. Babalık üzerine sohbet eden Tepe “Gaz çıkarma görevi bende. Şu an yardımcı oyuncu konumundayım” dedi…

Ünlü şarkıcı Gökhan Tepe, Kayahan’ın eşi İpek Açar programına konuk oldu. Birkaç gün önce baba olan Tepe, oğlu Denizhan için “Gaz çıkarma görevi bende. Şu an yardımcı oyuncu konumundayım ama annesi uyusun diye sabah 4’lere 5’lere kadar uykusuz kalıyorum. Beni öyle duygularla besliyor ki, önümüzdeki zamanlarda dinleyeceğiniz bütün şarkılarımın duygu sahibi oğlum olacak” dedi.



Programda Gökhan Tepe ve İpek Açar Rap müzik için yorum da yaptılar. Tepe “Rap yeni jenerasyonun parlayan yıldızı. Akıma uyalım bir şey de biz yapalım demedim. Deneyemedim bile. Çok güzel işler yapıyorlar ama” cevabını verdi. İpek Açar ise, “Kızım dinlerken denemeye çalıştım, beceremedim, o kadar hızlı okuyorlar ki, biz dinleyici olarak kalalım” dedi.