Tazminat alamadılar! 5 Temmuz 2021 FOX Ana Haber





Madenciler bir kez daha Ankara'ya gitti ama gidişlerini polis engelledi! 5 Temmuz 2021 FOX Ana Haber bülteni yayında hemen izle! FOX Haber Merkezi'nin güçlü ve deneyimli kadrosu tarafından tarafsız habercilik anlayışıyla hazırlanan hayatın içinden haberler, Gülbin Tosun'un sunumuyla FOX Ana Haber'de! Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber

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