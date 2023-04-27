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27 Nisan 2023
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TBB Başkanı Sağkan’dan 128 gözaltı açıklaması: Süreci yakından takip edeceğiz

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından örgütün medya yapılanması ile örgüte yakın medya aracılığıyla propaganda yapılması, kırsala eleman temin edilmesi, 2017’den bu yana gerçekleşen 60’a yakın sokak eyleminin organize edilmesi, bu eylemlerde molotof, silah ve benzeri suç aletlerini kullanan kullanılması ile örgüte finans sağlayan şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlenerek operasyon yapıldı.

128 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Diyarbakır merkezli Bursa, Mardin, İstanbul, Siirt, Bingöl, Batman, Gaziantep, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Van, Şırnak, Muş, Bitlis, Hakkari, Osmaniye, Sivas, Malatya, Ankara ve Adıyaman’da düzenlenen operasyonlarda aralarında avukat, dernek yönetici ve medya sektöründe çalışan kişilerin de yer aldığı 128 şüpheli gözaltına alındı.

“SORUŞTURMAYI YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ”

Gözaltılar ile ilgili Diyarbakır Adliyesi önünde açıklama yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, süreci takip ettiklerini ifade ederek, “Hukukçular olarak yapılan işlemleri hukuk çerçevesinde değerlendiririz. Avukat meslektaşlarımızın avukatlık ve caza muhakemesindeki kanunundaki açık hükümlülüklere rağmen evlerinin Baro temsilcisi olmaksızın aranması hukuka aykırı bir işlemdir. Buradan elde edilen deliller ne olursa olsun artık hukuka aykırı olarak elde edilmiş delillerdir. Biz ilk günden bu tür uyarılarımızı yaptık ve uyarılarımıza devam ediyoruz. Soruşturmayı yakından takip edeceğiz” dedi. (DHA)

Alaturka Online
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