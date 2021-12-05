Türkiye Barolar Birliği’nin 36. Olağan Genel Kurulu’nda Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, başkanlığa seçildi. Sağkan, ilk değerlendirmesinde eski TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun döneminde yaşananları hatırlatarak, “Bütün meslektaşlarımızın çok ciddi tepkisini çektiği bu dönemde bu sonucun kaçınılmaz olduğuna inanıyorum” dedi. Sağkan, delegelerin tamamının oy kullandığına dikkat çekerek, “Türkiye Barolar Birliği’nin 36. Olağan Genel Kurulu’ndan güçlü bir ses çıkması anlamı taşımaktadır. Önemli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Genel Kurul en yüksek karar organımızdır, değişimden yana tavrını almıştır” diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #erinçsağkan #türkiyebarolarbirliği #metinfeyzioğlu #baroseçimleri #gündem #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online TBB Başkanı seçilen Erinç Sağkan’dan ilk açıklama!