TBB: Emniyet Genel Müdürlüğü’nü hukuka davet ediyoruz

Türkiye Barolar Birliği (TBB), İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 81 ile gönderdiği genelge ile “Kolluk birimlerinde alınan ifadelerde, avukat beyanlarının ifade tutanağına yer verilmemesi” kararına tepki gösterdi.

Latif SANSÜR

TBB’den yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 13 Haziran’da 81 ile gönderdiği genelge ile ifade alınması sırasında avukat beyanlarına ifade tutanağında yer verilmemesi, uygulamanın bu doğrultuda yapılarak yeknesaklığın sağlanması talimatına tepki gösterdi.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda yazılı talimat vermesinin “kabul edilemez” olduğu belirtilerek, “İfade alma ve tüm süreçte yer alan emniyet personeli, adli kolluk konumunda olması dolayısıyla İçişleri Bakanlığı personeli değil, Adalet Bakanlığı namına süreci yürüten konumdadır. İçişleri Bakanlığı’nın yargısal bir faaliyete dair kolluğa emir ve talimat vermesi, kuvvetler ayrılığı ilkesinin denge fren mekanizması olan yargıya emir ve talimat verilmesi anlamına gelmektedir” görüşünü dile getirdi.

SAVUNMA HAKKINA MÜDAHALE

Genelgenin, avukatın işlevsizleştirilmesini, savunma hakkının özüne müdahale içerdiğinin altını çizen TBB, açıklamasında; “Anayasa’ya, ceza ve avukatlık mevzuatı ile kolluğu bağlayan yönetmeliğe aykırıdır.

Bu şekilde alınan hukuka aykırı ifadeler, bütün bir yargılama faaliyetini sakatlayacaktır” ifadelerini kullanarak böyle bir durumla karşılaşan avukatların ifade tutanağına şerh düşmesini istedi. Savunma hakkının özüne dokunulmasına geçit vermemesini istedi.

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