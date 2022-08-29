TBB: Görevini yapan avukat hastanede saldırıya uğradı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Van Barosu avukatının sorumluluğu gereği bulunduğu hastanede saldırıya uğradığını belirterek, “Kamu hizmetini yerine getirirken görevleri başında şiddete uğramak gerek hekimler ve sağlık çalışanları gerekse biz avukatlar için sistematik bir sorun halini almıştır” açıklamasında bulundu.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Van Barosu mensubu avukat Ahmet Kaçmaz’ın görevini yaptığı sırada uğradığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Van Cumhuriyet Başsavcılığı eliyle yürütülen bir yaralama dosyasında zorunlu müdafi olarak görevlendirildiği 18 yaşından küçük çocuk ile ilgili görevini ifa ederken, 28.08.2022 günü mesleki sorumluluğu gereği ifade işlemlerinin tamamlanabilmesi için çocuğun tedavi sürecini takip etmek istediği esnada saldırıya maruz kalmıştır” bilgilendirmesinde bulunuldu.

“SİSTEMATİK BİR SORUN HALİNİ ALDI”

TBB’nin açıklamasında, “Bu defa saldırının ülkemizde yoğun bir şekilde şiddete maruz kalan bir meslek grubundan gelmesi ayrıca üzüntü ve endişe vericidir” vurgusunda bulunularak, “Zira, kamu hizmetini yerine getirirken görevleri başında şiddete uğramak gerek hekimler ve sağlık çalışanları gerekse biz avukatlar için sistematik bir sorun halini almıştır” ifadelerine yer verildi.

TBB’nin açıklaması şöyle devam etti:

* “Bizler; şiddet nereden ve kimden gelirse gelsin hep birlikte karşısında yer almak gerektiğine inanıyoruz.

*Saldırı ile ilgili başlayan hukuksal süreç Van Barosu ile beraber Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi tarafından da takip edilmektedir. Tahkikat kapsamında hastane güvenlik kamera kayıtlarının temini talep edilmiş, tanıklara baskı yapılmasına dönük eylemler tutanaklaştırılmış ve meslektaşımızca kaydedilen saldırı görüntüleri soruşturma mercilerine sunulmuştur.

*Türkiye Barolar Birliği olarak, Avukat Hakları Merkezimiz, Barolarımız ve meslektaşlarımız ile birlikte avukata dönük şiddet eylemleri son bulana kadar mücadele edeceğimizin taahhüdü ile meslektaşımıza, Van Baromuza ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”