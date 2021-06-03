TBB ile BM HABITAT arasında iş birliği protokolü

İSTANBUL (AA) – Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (BM HABITAT) arasında Türkiye'de sürdürülebilir kentleşmenin tesis edilmesi ve "Yeni Kentsel Gündem"in uygulanmasında ortak çalışmaların yürütülmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

TBB açıklamasına göre, protokole TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile BM HABITAT Direktörü Maimunah Mohd Sharif imza koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatma Şahin, imzalanan protokolün yerel kalkınma için çok önemli olduğunu belirterek, "Yeni bir dünya kuruluyor ve hep birlikte buna hazırlanmamız lazım. HABITAT'ın kuruluş felsefesi olan ekonomik, insani, çevreye duyarlı ve kültürel kalkınma bu protokolle daha da güçlenmiş olacak. HABITAT'ın küresel gündemi olan yerel kalkınmada belediye başkanlarımızla bunu uygulamaktan çok mutlu olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte 1994 yılından itibaren Türk belediyeciliği çok büyük başarılara imza atmıştır. Hem bu yapılanları hem de HABITAT'ın konu başlıklarını kendi uygulayıcılarımız olan belediyelerimize anlatma fırsatımız olacak." ifadelerini kullandı.

Maimunah Mohd Sharif ise Türkiye'de belediyelerin iyi örneklerini diğer şehirlerle paylaşmak istediklerini aktararak, "Birlikte eylem planımızı hazırlayacağız, birlikte çalışacağız. Covid-19 şehir yöneticileri için bir uyanış çağrısı oldu. Nasıl daha iyi olabiliriz bunu anlamak ve uzmanlığımız sizlerle paylaşmak hedefimiz." değerlendirmesinde bulundu.

İmzalanan protokol; Türkiye'de sürdürülebilir kentleşmenin tesisinde ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Yeni Kentsel Gündem'in uygulanmasında iş birliği çalışmalarının yanı sıra Yeni Kentsel Gündem'in uygulanmasında sosyal, fiziksel, çevresel ve ekonomik boyutlarına yönelik ortak faaliyetler yürütülmesini içeriyor.​​​​​​​