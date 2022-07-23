TBB: Korkunç hadise ulusal ve uluslararası soruşturmayla aydınlatılmalı

Kuzey Irak’ta Dohuk vilayetinin Zaho bölgesinde düzenlenen saldırıda ikisi çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiği 23 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili tepkiler sürüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu saldırıyı terör örgütlerinin gerçekleştirdiğini belirtirken Irak ve Arap Birliği Türkiye’ye yönelik ciddi iddialarda bulundu.

Türkiye Barolar Birliği, dün akşam yaptığı açıklamada “korkunç hadise” ifadesini kullanarak olayın acilen aydınlığa kavuşturulması çağrısında bulundu.

TBB tarafından yapılan açıklama şöyle:

20 Temmuz 2022 tarihinde Irak topraklarında yaşanan, içlerinde çocukların da olduğu sivillerin ölümüyle sonuçlanan korkunç hadise hepimizi derinden yaralamıştır. Yapılan bu saldırı, kutsal yaşam hakkını hedef aldığı kadar huzura ve barışa yönelen bir tehdittir. Sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısında, yaşam hakkının yanında yer aldığımızı bir kez daha vurgulayarak; Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazır olduğunu bildiren açıklaması doğrultusunda olayın, ulusal ve uluslararası merciler tarafından yürütülecek soruşturma sonucunda açık ve somut deliller ortaya konularak ivedilikle aydınlatılması gerektiğinin altını çiziyor; yaşamlarını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diliyoruz.

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