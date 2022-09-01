TBB: Yeni adli yıla sansürle girdik

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni’nde TBB Başkanı Erinç Sağkan’ın konuşmasının yayınlanmasına engel getirildiğini belirtti.

Yargıtay‘da düzenlenen 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapıldı. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. R. Erinç Sağkan da bugün Yargıtay’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine konuşmacı olarak katıldı. TBB’den yapılan açıklamada, Sağkan’ın törendeki konuşmasının yayınlanmasına engel getirildiği belirtildi.

“YAYIN UYDUYA VERİLMEDİ”

TBB’nin konuyla ilgili açıklamasında şöyle denildi:

“Cumhurbaşkanlığı tarafından görevlendirilen ve tek yetkili olduğu bilinen yayın sağlayıcı tarafından çekim ve canlı yayın işleri organize edilen açılış töreninde, tüm basın yayın organlarının faydalanması amacıyla uydu frekans bilgileri paylaşılmış ise de yayın saati geldiğinde ve ilk konuşmacı olan TBB Başkanı kürsüye çıktığında yayının uyduya verilmediği görülmüştür.

TBB tarafından canlı olarak yayınlanmak istenen Birlik Başkanı konuşması bu nedenle paylaşılamamıştır. Öte yandan yayın, TBB Başkanı’nın konuşmasının bitmesinin ardından uyduya verilmiş ve isteyen kuruluşlar için canlı yayın imkanı doğmuştur.

“AÇIKÇA SANSÜR ANLAMI TAŞIYOR”

Bununla birlikte, gerek medya kuruluşlarından gelen istekleri karşılamak gerek kendi meslektaşlarımızla paylaşmak üzere talep ettiğimiz konuşma kaydı, Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilen yayın sağlayıcının yanı sıra ev sahibi Yargıtay tarafından da ellerinde kayıt bulunmadığı gerekçesiyle tarafımıza iletilmemiştir.

Bu durum ifade özgürlüğünün yanı sıra halkın haber alma ve basın özgürlüğü bakımından açıkça bir sansür anlamı taşımaktadır.

Bütün engellemelere rağmen cep telefonu ile hatıra amaçlı kaydedilen TBB Başkanı’nın konuşmasına ilişkin görüntüler, kendi olanaklarımızla bir video paylaşımı haline getirilerek sosyal medya hesaplarımızdan kamuoyuna ulaştırılmıştır.

Adli yıl açılışı gibi bir törende, yargının kurucu unsurlarından olan savunma makamının temsilcisinin konuşmasının dahi engellenmesi; TBB Başkanı’nın yeni adli yıl açılış konuşmasında ülkemizdeki ifade özgürlüğü ihlallerine özel vurgu yapmış olmasının ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha göstermiştir.”

İlginizi Çekebilir TBB: Herkes için adil bir adli yıl diliyoruz İlginizi Çekebilir TBB: Görevini yapan avukat hastanede saldırıya uğradı