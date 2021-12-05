Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu'nda seçimler bitti. TBB'nin 9. Başkanı Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan oldu. Böylece TBB'de 8,5 yıllık Metin Fevzioğlu dönemi bitmiş oldu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #erinçsağkan #türkiyebarolarbirliği #metinfeyzioğlu #baroseçimleri #gündem #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online TBB’de Metin Feyzioğlu dönemi sona erdi! Yeni başkan Erinç Sağkan oldu!