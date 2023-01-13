TBB’den gözaltı reaksiyonu: Hukuka alışılmamış hiçbir uygulamayı kabul etmiyoruz

Türkiye Barolar Birliği (TBB), İzmir Barosu Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı konuşma nedeniyle avukat Aryen Turan’un gözaltına alınmasını hukuksuz bir uygulama olarak değerlendirdi. TBB’nin açıklamasında, “Özgürlük ve güvenlik hakkının, dayanağını hukuktan almayan ve açıkça hukuka aykırı gerekçelerle çiğnenmesini kabul etmiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Avukat Aryen Turan, İzmir Barosu Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kimyasal silah kullandığı iddialarıyla ilgili açıklamaları nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Türkiye Barolar Birliği, “Hukuka aykırı hiçbir uygulamayı kabul etmiyoruz” diyerek gözaltına tepki gösterdi.

Türkiye Barolar Birliği’nin açıklamasında şöyle denildi:

“Av. Aryen Turan, 22 Ekim 2022 tarihinde, İzmir Barosu Genel Kurul kürsüsünde yaptığı konuşma sonrasında bazı yayın organları tarafından yapılan haberlerle hedef haline getirilmiştir. Meslektaşımız, hakkında açılan soruşturma nedeniyle savcılığa ifade vermeye hazır olduğunu vekilleri aracılığıyla iletmesine rağmen 3 Kasım 2022 günü avukatlık bürosu çıkışında gözaltına alınmıştır.

Gözaltı kararı ve sonrasında uygulanan işlemler sadece hukuka ve insan haklarına değil, avukatlık mesleğinin yargı mekanizması içindeki konumuna da aykırıdır.

Özgürlük ve güvenlik hakkının, dayanağını hukuktan almayan ve açıkça hukuka aykırı gerekçelerle çiğnenmesini kabul etmiyoruz. Bu hukuksuz süreci her aşamada takip edeceğimizi, hukuksuz uygulamalara karşı hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.”