TBB’den Kızılay yetkilileri hakkında suç duyurusu

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Kızılay yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. TBB’den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* “Cumhuriyet tarihinden önce de ulusumuza hizmet veren kıymetli bir kuruluş olan ve Dernekler Kanunu uyarınca kamu yararına çalışan dernek statüsünde faaliyetler yürüten Kızılay’ın başlıca görevi; doğal afet anında insan hayatını ve sağlığını korumak, açlık, yoksulluk ve yoksunlukla mücadele etmek için azami çaba göstermek, uhdesinde mevcut çadırları kendisine verilen görev ve yetki kapsamında afet bölgesine ulaştırmaktır.

“TABİ OLDUKLARI KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE CEZA SORUMLULUĞUNU DOĞURMAKTADIR”

* Sözü edilen görevi ifa etmek ve yurttaşların barınma sorununu bir an önce çözümlemek için uhdesinde bulunan çadırları derhal bölgeye göndermek yerine kurdurduğu işletme üzerinden satışa çıkarmak, Kızılay yöneticileri açısından tabi oldukları kanunlar çerçevesinde ceza sorumluluğunu doğurmaktadır.

* Şüphelilerin açıklanan bu eylemi, ceza sorumluluğu yanında insancıl hukuka, Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Hareketi temel ilkelerine, uluslararası insan hakları hukukuna da ayrıca ve açıkça aykırılık oluşturmaktadır.

* Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından, Kızılay yetkilileri hakkında yukarıda bahsedilen nedenlerle ‘güveni kötüye kullandıkları’ gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.”