TBB’den KPSS sınavına dava açmak isteyenlere çağrı

Türkiye Barolar Birliği, soruların çalındığına dair ciddi iddiaların olduğu KPSS 2022 sınavına girenlere seslendi. TBB’nin açıklamasında, “Merkezi sınavların iptaline dair dava açma sürelerinin kısalığı göz önünde bulundurularak, bu aşamada bir hak kaybı yaşanılmaması bakımından, sınava giren yurttaşlarımızdan sınavın iptali için dava açmak isteyenlerin İYUK 20/B maddesinde özel olarak belirtilen dava açma süresine dikkat etmeleri gerektiği hususunu kamuoyunun dikkatine sunarız” ifadelerine yer verildi.

Sozcu.com.tr

Türkiye Barolar Birliği (TBB), KPSS’de soruların çalındığı iddiasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Türkiye Barolar Birliği’nin açıklamasında, “KPSS sınav sorularının bir kısmının bir yayınevi tarafından yayımlanan kitapçıktaki sorularla ve cevap şıkları ile aynı olduğu yönündeki ciddi iddialar ve bulgular kamuoyu gündemindedir. Birçok gencimizin geleceğini ilgilendiren bu iddialara ilişkin gerçeğin ortaya çıkartılması için öncelikle ilgili kurumları kamu vicdanın’ tatmin edecek şekilde etkili ve şeffaf bir soruşturma süreci yürütmeye davet ediyoruz. Ayrıca söz konusu iddialar Türkiye Barolar Birliği tarafından titizlikle incelenmekte olup, iptal davası ve savcılık suç duyuruları dahil olmak üzere kurumsal olarak izlenebilecek hukuki yollar değerlendirilmektedir” denildi.

DAVA AÇMAK İSTEYENLER DİKKAT

Türkiye Barolar Birliği’nin açıklamasında, sınava dava açmak isteyenlere şu hatırlatma yapıldı:

“Merkezi sınavların iptaline dair dava açma sürelerinin kısalığı göz önünde bulundurularak, bu aşamada bir hak kaybı yaşanılmaması bakımından, sınava giren yurttaşlarımızdan sınavın iptali için dava açmak isteyenlerin İYUK 20/B maddesinded özel olarak belirtilen dava açma süresine dikkat etmeleri gerektiği hususunu kamuoyunun dikkatine sunarız.”

SAĞKAN: HUKUKSUZLUĞA İZİN VERMEYECEĞİZ

TBB Başkanı Erinç Sağkan ise, “KPSS’ye giren binlerce gencimizin ve ailelerinin verdikleri büyük emeğin yok sayılmasına, haksızlığa, hukuksuzluğa izin vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

İlginizi Çekebilir CHP’den KPSS’de soruların çalınmasına ilişkin suç duyurusu İlginizi Çekebilir Erdoğan’dan KPSS sorularıyla ilgili inceleme talimatı