TBMM AKP Grup Başkanı Yılmaz: Türkiye’de ekonomik kriz yoktur

Eski Milli Eğitim Bakanı ve TBMM AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, “Her şey güllük gülistanlık değil, hayat pahalılığı da var, sıkıntı var. Bunu görüyor ve biliyoruz ama bunun için de elimizden geleni yapıyoruz vatandaşa olan etkisini azaltmak için. Ama çok net bir şekilde söylüyorum Türkiye’de ekonomik kriz yok” dedi.

Bir dizi ziyaret için Adıyaman’a gelen eski Milli Eğitim Bakanı ve TBMM AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AKP Adıyaman İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya geldi.

Türkiye’de ekonomik krizin olmadığını vurgulayan TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

* Her şey güllük gülistanlık değil, hayat pahalılığı da var, sıkıntı var. Bunu görüyor ve biliyoruz ama bunun için de elimizden geleni yapıyoruz vatandaşa olan etkisini azaltmak için. Ama çok net bir şekilde söylüyorum Türkiye’de ekonomik kriz yok.

* Organize sanayi bölgelerimiz doldu mu? Organize sanayi bölgesinin dolu olduğu bir yerde ekonomik krizden bahsedilebilir mi? Her gün yeni bir yatırım için sizlerden yer isteyenler var mı? İstihdam artıyor mu?

“KRİZ OLAN BİR YERDE İŞSİZLİK ARTAR, BİZDE ÖYLE DEĞİL”

* Son 2 yılda 2020 Nisan’ından bu yana 35 milyon istihdam oluşuyor. Kriz olan bir yerde fabrikalar kapatılır, işsizlik artar. Bizde öyle değil, yeni yeni fabrikalar açılıyor, yeni yeni organize sanayi bölgeleri açılıyor.

* Bu durum Sivas’ta da öyle, Gaziantep’te de öyle, Adıyaman’da da öyle, Urfa’da da öyle, Kayseri’de de öyle. Dolayısıyla yatırımcılarımızın Türkiye’nin geleceğine olan inancı en yüksekte. (İHA)

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