TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 31 Milletvekili Karantina Altında!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yurtdışından Türkiye’ye gelen 31 milletvekilinin koronavirüs nedeniyle kendilerini evlerinde karantina altına aldığını duyurdu.

Mustafa Şentop TBMM’de çalışan personellerin durumlarını takip ettiklerini şu ana kadar coronavirüs tanısı konan kişi olmadığını kaydetti.

Hangi milletvekilleri karantina altına alındı? sorusu yanıtsız kalırken Karantina altına alınan milletvekilleri hangi partilerden sorusuna Meclis Başkanı Mustafa Şentop “Bütün partilerimizden karantina altında olan milletvekilimiz var” diye cevap verdi. Parti gruplarının konu ile ilgili bilgisinin olduğun dile getiren Şentop , sosyal medyadaki asılsız paylaşımlara dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mustafa Şentop şunları kaydetti:

“Bir sosyal medya hesabından 17 umreden dönen milletvekilinin karantinaya girmediği yazıldı.

Umreden gelen vekiller güya VIP’ten kaçmışlar, nasıl olmuşsa…

Mart ayı başından bu yana umreye giden ya da umreden dönen milletvekilimiz yok.

Farklı ülkelerden gelen milletvekillerimiz var.

Bu arkadaşlarımızla ilgili olarak da ben de partilerimizle görüştüm. Milletvekili arkadaşlarımız da sorumluluklarının gereği olarak kendilerini evlerinde karantinaya almış durumdalar.

Ayrıca TBMM’de çalışan personelle ilgili de bir haber çıkmıştı.

Gerek buradaki meclis hastanemizde gerekse başka hastanelere başvuran herkesi takip ediyoruz.

Yurt dışından gelen milletvekili sayısı 31. “