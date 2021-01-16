TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na saldırıları kınadı:

TBMM (AA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları kınadı.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Özdağ ile gazeteciler Uğurluoğlu ve Hatipoğlu'na yapılan saldırıları şiddetle kınadığını belirterek, "Kendilerine geçmiş olsun diyorum. Faillerin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edeceğine inanıyorum." ifadelerine yer verdi.