TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan Alman Meclis Başkanı’na kınama mektubu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’yi, Almanya Federal Meclisi Başkanı Bärbel Bas’a gönderdiği mektupla kınadı.

Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘la ilgili hakaret içeren ifadeleri Türkiye’nin sert tepkisine yol açtı. Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’nin bakanlığa çağrıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Kubicki’nin, Erdoğan hakkındaki sözlerini, Almanya Federal Meclisi Başkanı Bärbel Bas’a gönderdiği mektupla kınadı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Şentop, şu ifadeleri kullandı:

“Almanya Federal Meclisi Başkanına bir mektup yazarak, yardımcılarından Kubicki’nin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretamiz ifadelerinin bizim ve halkımızın nezdinde yarattığı olağanüstü infiali dile getirip bu ifadeleri şiddetle kınadığımızı belirttim. Türkiye-Almanya ilişkilerini tahrip etmeye yönelik bu seviyesiz tutuma karşı harekete geçilmesini bekliyoruz.”

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