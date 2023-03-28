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28 Mart 2023
AnasayfaAlaturka OnlineTBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili flaş açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili flaş açıklama

Alaturka Online
Alaturka Online

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili flaş açıklama

Alaturka Online
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