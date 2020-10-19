TBMM Başkanı Şentop: “Azerbaycan, tarih ve uluslararası hukuk açısından haklı”

BAKÜ (AA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ı sadece dost ülke olduğu için değil, haklı olduğu için desteklediklerini söyleyerek "Dağlık Karabağ hiçbir zaman Azerbaycan'dan ayrı bir yer olmamıştır. Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Azerbaycan hem tarih hem de uluslararası hukuk açısından da haklıdır." dedi.

Şentop, Azerbaycan temasları kapsamında gazetecilerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

Azerbaycan'ın mukaddes bir mücadele yürüttüğünü belirten Şentop, Dağlık Karabağ başta olmak üzere işgal altındaki toprakların kurtarılması için yürütülen mücadeleyi sadece Türk devletinin değil 83 milyon Türk halkının desteklediğini vurguladı.

Şentop, Türk halkının Azerbaycan ordusunun muvaffakiyeti için dua ettiğini dile getirerek Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin dünyada benzeri olmayan ilişkiler olduğunu kaydetti.

"Tek millet iki devlet" sözlerinin kuru slogandan ibaret olmadığını, bu sözlerin tezahürlerinin bu gün ve geçmişte her alanda görüldüğüne vurgu yapan Şentop, şunları söyledi:

"Dostluğumuz ebediyete kadar sürecektir. Sadece dost olduğumuz için değil, Azerbaycan haklı olduğu için yanındayız.

Dağlık Karabağ, hiçbir zaman Azerbaycan'dan ayrı bir yer olmamıştır.

Karabağ, Azerbaycan toprağıdır.

Azerbaycan hem tarih hem de uluslararası hukuk açısından da haklıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), işgalin kayıtsız şartsız sonlandırılması yönünde kararları var.

Uluslararası kuruluşların tüm kararlarında Ermenistan'ın işgalci olduğu bildiriliyor."

Şentop, Gence'ye yapılan saldırının savaş suçu olduğuna dikkat çekerek savaş suçlarını işleyenlerin, sivillere saldırı emri verenlerin yargılanacağını, onların yaptıklarına göz yumanların da suç ortakları olduğunu kaydetti.

Ermenistan'ın bölge barışını tehdit ettiğini söyleyen Şentop, "AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkeler, Ermenistan'a silah bağışı yapıyor. Fakat bu ülkelerin üstlendiği sorumluluk, sorunu adil şekilde çözmek.

30 senedir çözülmemesinin sebebi budur. Çünkü çözmek istemiyorlar." diye konuştu.