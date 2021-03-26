TBMM Başkanı Şentop, Bangladeş Milli Günü'nü kutladı

TBMM (AA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bangladeş Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, milli günü dolayısıyla Bangladeş Meclis Başkanı Shirin Sharmin Chaudhury'e tebrik mektubu gönderdi.

Chaudhury'e gönderdiği mektupta Şentop, 2021'in, Bangladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman'ın doğumunun 100'üncü, Bangladeş'in bağımsızlığının 50'nci yılı olduğunu hatırlattı.

Bu anlamlı yılda, Bangladeş Milli Günü'nü, Türk milleti ve şahsı adına en kalbi hislerle tebrik eden Şentop, iki ülke arasındaki mevcut kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin temelinde derin tarihi, kültürel ve insani bağların bulunduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, "Parlamentolarımız arasındaki yakın ilişkiler de bu zemin üzerinde gelişmekte, ikili ve çok-taraflı platformlarda ivme kazanmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, dost ve kardeş Bangladeş halkına sıhhat, huzur ve refah, size ve şahsınızda Bangladeş Meclisinin değerli üyelerine başarı ve mutluluk dileklerimi iletirim." ifadelerini kullandı.​​​​​​​