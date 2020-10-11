TBMM Başkanı Şentop: “Ermenistan artık küresel bir sorundur”

TBMM (AA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın ateşkes kararına rağmen doğrudan sivilleri hedef alan saldırılarının savaş suçu olduğunu belirterek "Ermenistan artık küresel bir sorundur." ifadesini kullandı.

Şentop, Twitter'daki hesabından, Azerbaycan ile Moskova’da alınan ateşkes kararına rağmen Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarını sürdürdüğünü aktardı. Bu saldırıların, doğrudan sivilleri hedef alması sebebiyle savaş suçu olduğunu ve yargılama yapılması gerektiğini vurgulayan Şentop, "Ermenistan artık küresel bir sorundur." paylaşımında bulundu.