TBMM Başkanı Şentop, İstiklal Harbi kahramanları ve Meclis başkanlarının Devlet Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti

ANKARA (AA) – Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Devlet Mezarlığı'nda İstiklal Harbi kahramanlarının ve Meclis başkanlarının Devlet Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti.

Şentop, TBMM'nin açılışının 101'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de düzenlenen özel oturumun ardından Devlet Mezarlığına geçti.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Kazım Karabekir, Fahrettin Altay, İsmet Sezgin, Bülent Ecevit, Yıldırım Akbulut'un da aralarında bulunduğu İstiklal Harbi kahramanları ve Meclis başkanlarının kabirlerini ziyaret eden Şentop, karanfil bıraktı.

Ziyaret sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Şentop, TBMM'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendiğini hatırlattı.

Şentop, "Programlar tamamlandıktan sonra Devlet Kabristanı'nda İstiklal Savaşı'nın komutanlarının, TBMM başkanlarının bulunduğu kabirler var. Bu kabirleri ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.