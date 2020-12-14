TBMM Başkanı Şentop, Moldova Büyükelçisi Croitor'u kabul etti:

TBMM (AA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, FETÖ iltisaklı 5 okulun Maarif Vakfına devrini ve yöneticilerinin Türkiye'ye iadesinin beklediklerini söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor'u makamında kabul etti.

Dmitri Croitor'un Türkiye'ye büyükelçi olarak atanmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Şentop, "Gagauz bir soydaşımızın bu göreve atanması bizleri ayrıca sevindirmiştir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında Moldova'ya yaptığı ziyaretle, iki ülkenin ortak sınırı olmamasına rağmen, ortak tarih ve kültürel öğeler vasıtasıyla komşu addedittikleri dost ve kardeş bir Moldova ile ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine çıkardıklarını hatırlatan Şentop, iki ülke arasındaki ilişkilerin kesintisiz devam ettiğini söyledi.

Bu yıl açılışları yapılan Gagauz Özerk Yeri'nin başkenti Komrat Başkonsolosluğu ve Alanya Fahri Konsolosluğunun ikili ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamasını ümit ettiğini belirten Şentop, 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Maia Sandu'yu da tebrik etti.

– "TİKA, 40 milyon dolar değerinde 400 proje gerçekleştirmiştir"

Parlamentolar arasındaki temasların, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine çok değerli katkılar sağladığına işaret eden Şentop, "Bu çerçevede, parlamentolarımızdaki ihtisas komisyonları ve dostluk grupları arasındaki istişare mekanizmalarının geliştirilmesi aynı zamanda KEİPA gibi uluslararası parlamenterler asamblelerdeki iş birliğimizin güçlendirilmesi bakımından da önem arz etmektedir. İki ülke parlamentoları arasındaki Parlamentolar Arası Dostluk Gruplarının faaliyetlerine çok önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Moldova ile ilişkilerinde Gagauz Yeri ve soydaşlarının bir dostluk köprüsü görevi gördüğünü belirten Şemtop, "Gagauz soydaşlarımızın refahı ve kültürel kimliklerini özgürce yaşayabilmesi, Moldova ile ilişkilerimizin ana gündem maddelerindendir. Biz güçlü bir Moldova'da güçlü bir Gagauz Yeri görmek istediğimizi her vesileyle vurguluyoruz. Gagauz soydaşlarımızın kalkınması için özellikle TİKA aracılığı ile önemli destekler sağlıyoruz. TİKA bugüne kadar Moldova genelinde 40 milyon dolar değerinde 400 proje gerçekleştirmiştir. Gagauz Yeri'nin özerklik statüsüne işlerlik kazandırılmasına yönelik yasa değişikliği çalışmalarını yakından izliyoruz. 27 Ağustos'ta Dışişleri Bakanımızın ziyareti ile resmi açılışı yapan Komrat Başkonsolosluğumuz da Gagauz Yeri ile ülkemiz arasındaki bağları daha da güçlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

– "FETÖ ile mücadelemizde desteğinizin devamını bekliyoruz"

Moldova'da FETÖ iltisaklı "Orizont" isminde 5 okul bulunduğunu ve bunlardan birisinin de Gagauz Özerk Yeri'nde bulunan Çadır Lunga şehrinde olduğuna dikkati çeken Meclis Başkanı Şentop, "FETÖ ile iltisaklı okullarda görevli olan 7 kişinin 6 Eylül 2018 tarihinde ülkemize iadesi konusundaki desteğinizden memnuniyet duyduk. FETÖ ile mücadelemiz konusunda da desteğinizin devamını bekliyoruz. Özellikle FETÖ iltisaklı 5 okulun Maarif Vakfımıza devrini ve yöneticilerinin ülkemize iadesini bekliyoruz. FETÖ sadece Türkiye için değil, bahse konu okullar aracılığı ile yaymakta olduğu fikirler ve sahip olduğu okullar aracılığıyla elde ettiği gelirler ile kök saldığı ülkelere de tehdit oluşturmaktadır." diye konuştu.

Serbest Ticaret Anlaşması'nın 2016 yılı Kasım ayında yürürlüğe girmesinden bu yana ikili ticarette hissedilir artışlar kaydedildiğini ve pandemi koşullarına rağmen 2020 Ekim ayı itibariyle ikili ticaret hacminin 402 milyon dolara ulaştığını anlatan Şentop, hedefin iki ülke arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolar seviyesine ulaştırmak olduğunu kaydetti.

Moldova Büyükelçisi Croitor ise, Meclis Başkanı Şentop'a teşekkürlerini sunarak, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için çalışmalarına kesintisiz devam ettiklerini kaydetti.