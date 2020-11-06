TBMM Başkanı Şentop SBÜ Fahri Doktora Tevdi Töreni'nde konuştu: (2)

İSTANBUL (AA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bizim Azerbaycan'ı bu mücadelesinde desteklememizin tek sebebi kardeşlik, dostluk değildir. Biz Azerbaycan'ın davasında haklı olduğuna inanıyoruz. Bu haklılık hem tarihen haklılıktır hem de hukuken haklılıktır." dedi.

Şentop, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin kuruluşunun 118. yıl dönümü vesilesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nce (SBÜ) düzenlenen Fahri Doktora Tevdi Töreni'nde konuştu.

Şentop, sözlerine bilinçli, fedakar, "önce insan, önce hayat" şiarını edinmiş sağlıkçıların yetişmesi için özveriyle emek veren hocalara, salgın günlerinde azimle sürekli öğrenen ve öğrendiklerini tecrübe ederek hazmeden öğrencilere başarılı bir öğretim yılı temenni ederek başladı.

Kendisinin de "hocalık" sıfatını taşımakla daima iftihar eden bir kişi olarak, hocaların verdiği emeğin yüceliğine tüm kalbiyle inandığını dile getiren Şentop, bugün aslında biri diğerini daha da anlamlı kılan iki günü bir arada idrak etmekte olduklarını söyledi.

Şentop, bugün sadece ülkede değil, uluslararası ölçekte de hizmet vermeye başlayan ve kapasitesini her geçen yıl arttırarak gurur kaynağı olmasını bekledikleri bir üniversitenin akademik yılı açılışını yaptıklarını, aynı zamanda bu köklü öğretim yuvasının faaliyete başladığı günü de andıklarını ve tıp tarihindeki ehemmiyetini bir kez daha idrak etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Bu mühim günde, salgın şartları sebebiyle yan yana olunamasa da bugüne verilen ortak kıymet sayesinde kurdukları gönül bağı ve uzaktan erişim imkanları ile yine de bir arada olunduğunu belirten Şentop, bu seçkin eğitim kurumunun kuruluşunun 118. yıl dönümünü tebrik ederek, üniversite senatosunca şahsına tevdi edilen fahri doktora unvanı için teşekkür etti.

Şentop, salgın sürecinin bütün sıkıntılarını geride bırakacakları ve yüz yüze aynı ortamı paylaşacakları günlerin bir an evvel gelmesini niyaz etiklerini vurguladı.

– "Ermenistan, Yukarı Karabağ meselesini bölgesel bir krize dönüştürmek istiyor"

Yaklaşık 10 gün önce Azerbaycan'ı ziyaret ettiklerini hatırlatan Şentop, şunları kaydetti:

"Birçok yerde Türkiye Cumhuriyeti olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililer Azerbaycan'a olan desteğimizi çok açık ve net şekilde ifade ettik. Farklı mekanlarda ifade ettiğimiz bu kararlılığımızı Azerbaycan'da da Bakü'de, Gence'de ifade etmek için orada bulunduk. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Azerbaycan'a desteğinin birinci sebebi şüphesiz ki bizim kardeşliğimizdir. Biz tek millet iki devlet anlayışı içerisinde, bunu sadece slogan olarak görmemek, tarihte ve gelecekte de inşallah bunun somut örneklerini de ortaya koyarak bir beraberlik içerisindeyiz. Bu dostluğu, kardeşliği, beraberliği her zaman bizler diplomatik alanda başta olmak üzere her sahada Türkiye olarak gösterdik. Azerbaycan'da aynı şekilde Türkiye'ye karşı bu dostluğun, kardeşliğin gereğini daima göstermiştir. Fakat bizim Azerbaycan'ı bu mücadelesinde desteklememizin tek sebebi kardeşlik, dostluk değildir. Biz Azerbaycan'ın davasında haklı olduğuna inanıyoruz. Bu haklılık hem tarihen haklılıktır hem de hukuken haklılıktır. Tarihen haklılık şudur, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılması için mücadele etmiş olduğu Yukarı Karabağ bölgesi hiçbir zaman tarihen Azerbaycan'dan ayrı bir yönetime sahip olmamıştır. Daima idari, siyasi bakımdan Azerbaycan'a bağlı toprak olmuştur."

Şentop, uluslararası hukuk bakımdan da bunun teslim edilmiş bir konu olduğunu aktararak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1993'te almış olduğu kararda Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında işgalci olduğunun açıkça ifade edildiğini, işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğinin belirtildiğini, bunun gibi uluslararası kararlar bulunduğunu aktardı.

Şentop, dolayısıyla Azerbaycan'ı sadece dost ve kardeş bir ülke olduğu için değil, aynı zamanda haklı davasını savunduğu için desteklediklerini vurguladı.

Azerbaycan'ı desteklemelerinde bir üçüncü sebep daha olduğunu, Ermenistan'ın doğrudan sivil hedefleri gözeterek saldırılarda bulunduğunu belirten Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ermenistan bir taraftan sivillere saldırarak savaş suçu işlediği gibi, ayrıca Azerbaycan dışında başka ülkeleri de çatışmaya ve savaşa çekmek suretiyle savaş ve krizin alanını genişletmeye çalışıyor. Ermenistan, Yukarı Karabağ meselesini Azerbaycan-Ermenistan sorunu olmaktan çıkarmaya, bölgesel bir krize dönüştürmek için gayret ediyor. Türkiye bu bakımdan da Azerbaycan'ın yanındadır ki bölgesel kriz haline gelecek bir sorunun büyümeden çözülmesi için de Azerbaycan'a desteğini ifade ediyor. Bu bakımdan Türkiye Azerbaycan'ın yanında olduğunu her zaman çok net ifade etti."

– "Üniversitesinin geçmişi Tıbbiye-i Mülkiye'ye kadar dayanmaktadır"

Şentop, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurumsal olarak maziden atiye Türk tıp tarihimizin bizatihi kendisi ve aydınlık geleceğidir." diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizdeki diğer üniversitelerimizden farklı olarak, sadece sağlık alanında nitelikli insan ihtiyacını karşılamak ve bilimsel araştırmalarda bulunmak üzere yeniden teşekkül ettirilmiştir.

Her ne kadar yeniden resmi açılışı 2015 yılında yapılsa da Sağlık Bilimleri Üniversitesinin geçmişi Sultan II. Mahmut'un modern tıp eğitimi için 14 Mart 1827 yılında açtığı Tıbhane-i Amire'ye ve 1867'de kurulan Türkçe tıp eğitimi yapan Tıbbiye-i Mülkiye'ye kadar dayanmaktadır.

Özellikle eğitim, sağlık, ulaşım gibi temel kamu hizmetlerinin yaygınlaştırması ve tabana yaymasıyla halkımızın büyük teveccühünü ve sevgisini kazanan Sultan II. Abdülhamit Han'ın, zamanla yangınlarda zarar gören ve dağınık halde bulunan tıbbiyeye ait bütün bölümleri yeni ve modern bir binada toplama fikriyle Haydarpaşa'da karar kılması tıbbiye için önemli bir safhadır."

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin şu an bulunduğu eski adıyla Haydarpaşa Mektebi Tıbbiye binasının Avrupa yakasındaki askeri ve sivil tıp teşkilatlarını bünyesinde birleştirerek, modern anlamda tam teşekküllü bir mektep olarak 6 Kasım 1903'te hizmete alındığını aktaran Şentop, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle şairin 'Tarihler ismini andığı zaman sana hak verecek ey koca Sultan' diyerek sonradan hakkını teslim ettiği, asrın en siyasi padişahını rahmet ve minnetle anıyorum.

Bu bina özel bir mimari ve estetik anlayışla bizzat Abdülhamit Han'ın katkısıyla yurt içi ve yurt dışından getirilen özel malzemelerle önemli mimarlara inşa ettirilmiştir.

Her öğrenciye bir mikroskobun verilmiş olduğu bu binada bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın kadirşinaslığı, ileri görüşlülüğü ve gayretleriyle kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitemizin geçmişinden aldığı feyzle geleceği inşa ettiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyorum.

Bu büyük sağlık camiası elbette içinde bulunduğu üniversitenin tarihine hepimizden çok daha vakıftır. Ancak ben Haydarpaşa Mektebi Tıbbiye'ye has önemli bir özelliği daha hatırlatmadan geçemeyeceğim.

Kadınlarımızın 1843'te ebelik eğitimi aldığını ve sağlık alanında varlıklarını göstermeye başladıklarını görüyoruz. Çatısı altında bulunduğumuz bu güzide eğitim kurumu Türkiye Cumhuriyetinin ilk kadın doktorlarını da yetiştirmiştir. 1922 senesinde Haydarpaşa Tıbbiyesine 7 kız öğrenci alınmış ve 1927 yılında bu öğrenciler diplomalarını alarak mezun olmuşlardır. İlk kadın hekimlerimizin yetiştirilmesi bakımından da Sağlık Bilimleri Üniversitemizin mazisinde önemli bir miras mevcuttur."

Bugün Sağlık Bilimleri Üniversitesinin tıp, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik ve sağlık bilimleri alanlarında 13 fakülte, 5 enstitü, 5 meslek yüksek okulu ve 2 bin 317 akademik personel, 18 bin 154 öğrencisiyle hem yurt içinde hem yurt dışında geçmişi ihya, geleceği inşa ettiğini ifade eden Şentop, eğitime başlayan Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi, Adana, Bursa, Erzurum, İzmir ve Trabzon tıp fakültelerinin de camia ve millet için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Şentop, "Bütün dünyayı saran salgın hastalığın menfi etkileri ve yakın zamanda İzmir'de meydana gelen elim deprem hadisesi göstermiştir ki hayatın idamesi için bilimsel ve akılcı tedbirler almak zorundayız. ,Bu konuda yetişmiş nitelikli insan gücüne sahip olmak zorundayız." diye konuştu.

(Sürecek)