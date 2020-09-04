TBMM Başkanı Şentop, Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünü kutladı:

TBMM (AA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünü kutladı.

TBMM Başkanı Şentop, Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla Sivas Valisi Salih Ayhan'a tebrik telgrafı gönderdi.

Tarihin en sıkıntılı döneminin, Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında maruz kalınan emperyalist istila ve işgal girişimiyle yaşandığını anımsatan Şentop, hürriyet ve istiklali kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalınan dönemin en önemli safhalarından birine de Sivas vilayetinin tanıklık ettiğini belirtti.

Şentop, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında Anadolu'da düşman istilasına uğramayan en güvenli vilayetlerden biri olan Sivas'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında toplanan kongre heyetine 3,5 ay ev sahipliği yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Böylece Türk milletinin ebediyete kadar hür ve müstakil yaşamasını sağlamak için mukaddes bir vazifeyi yerine getirdi. İstiklal Mücadelesi sürecinde yaşanan bütün zorlukların, yapılan bütün tekliflerin ve muhtemel bütün seçeneklerin tartışılıp karara varıldığı kongrenin nihayetinde hürriyet ve bağımsızlığımızın yegane yolunun milletimizin azim ve kararlılığı ile sağlanacağı ilkesi teyit edildi. Ayrıca Anadolu’da hiçbir düşman bayrağının dalgalanmasına izin verilmeyeceği, kutsal vatan topraklarının her türlü mihnete göğüs gerilerek korunacağı ilan edildi. Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’da toplanması kararının vurgulandığı kongre ile tek seçeneğimizin 'Ya istiklal, ya ölüm' olduğu güçlü bir şekilde teyit edildi. Emperyalist devletler tarafından hazırlanan Sevr planının çöpe atıldığı kongre ile Türk milletinin Anadolu'da yeniden güneş gibi doğuşunun da müjdesi verildi. "

Sivas Kongresi'nin 101. yılını kutlayan Şentop, "Sivas Kongresi’nin sene-i devriyesi vesilesiyle devletimizin kurucusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz milletimize büyük bir gayret ve feragat ile hizmet eden bütün büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.