TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ-Hayrabolu Yolu Kandamış Kesimi Açılış Töreni'ne katıldı:

TEKİRDAĞ (AA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Devlet milletindir, bütün imkan ve kaynaklarıyla millete aittir. Devletin millete, milletin de devlete erişiminin yani adalete, hukuka erişiminin önündeki her taş kaldırılmalıdır, kaldırılacaktır. Türkiye, bütün organize şebekelere inat, uluslararası, yurt içi şebekelere inat, bu hedeflerinden asla vazgeçmeyecek, vazgeçirilemeyecektir." dedi.

Şentop, Tekirdağ-Hayrabolu Yolu Kandamış Kesimi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, memlekete eserler kazandırmanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Vatandaşların hayatını kolaylaştıracak eserler kazandırmaktan daha şerefli bir vazife olamayacağını belirten Şentop, "Bu onuru, bu sevinci bize yaşatan Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze, mühendis ve işçilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Zira yol medeniyettir. 3 Kasım 2002 tarihinden itibaren Türkiye, muazzam bir medeniyet yürüyüşü başlattı ve hamdolsun ki bütün engelleri aşarak bugünlere geldik." diye konuştu.

Yolun sadece mesafelerin azalması ve erişimin kolaylaşması demek olmadığına işaret eden Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehirler birbirine erişiyor, ekonomik hayat canlanıyor, herkes daha çok zamana kavuşuyor, devletle toplum arasındaki mesafe kalkıyor ve Türkiye'nin rekabet gücü yükseliyor. İşte bugün Tekirdağ'da bir kez daha bu onuru yaşıyoruz. Bizim için aslolan budur. Devlet milletindir, bütün imkan ve kaynaklarıyla millete aittir. Devletin millete, milletin de devlete erişiminin yani adalete, hukuka erişiminin önündeki her taş kaldırılmalıdır, kaldırılacaktır. Türkiye, bütün organize şebekelere inat, uluslararası, yurt içi şebekelere inat, bu hedeflerinden asla vazgeçmeyecek, vazgeçirilemeyecektir. İşte şu zor günlerde kesintiye uğramayan millet aşkımızın ispatı şu muhteşem eserlerdir.

Allah'a hamdolsun, demokratik güven ve istikrarı sağlayan siyasi kadrolarımıza bin teşekkür ederiz ama en önemlisi bu başarı destanını ayakta tutan aziz milletimize teşekkür ederiz."

Şentop, 13 Kasım Cuma günü Tekirdağ Şehir Hastanesinin açılışını yaptıklarını, 15 gün sonra bugün Hayrabolu Tekirdağ yolunun 1. etabını açmak için bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

"Bu hayırlı işlere bizi amil kılan Yüce Allah'ımıza hamdolsun. Hayırlı, uğurlu olsun. Bu eserin inşası için liderlik eden ve halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a milletim adına teşekkür ediyorum. Onun liderliğinde ülkemiz ulaşımda çağ atlamaya devam ediyor." diyen Şentop, işçisinden mühendisine, emeği geçen herkese Türk milleti adına şükranlarını sunduğunu söyledi.

Şentop, yolun medeniyet, medeniyetin de topyekun hayat biçimi olduğunu belirterek, "Medeniyet tarihimizin en parlak dönemlerinde ecdadımızın yol inşasına, köprülere, yolcu güvenliğine ve yol hizmetlerine özel bir önem verdiği görülür. Öncesinde Selçuklu, sonrasında Osmanlı, kurmuş oldukları derbent teşkilatı, kervansaraylar, yolcu ve yük taşınmasına ilişkin kurulan lonca teşkilatlarıyla İpek ve Baharat Yolu ticaretini kontrol altına almışlar, bu sayede hem ekonomik hem de kültürel bir gelişme kaydetmişlerdir. Bunun doğal bir sonucu olarak da siyasi ve askeri olarak dünyanın en önemli gücü haline gelmişlerdir." diye konuştu.

Dün olduğu gibi bugün de yolun medeniyet göstergesi olmaya devam ettiğini anlatan Şentop, bunun idrakinde olarak ülkenin dört bir tarafını otoyollar, duble yollar, köprüler, tüneller ve viyadüklerle donattıklarını söyledi.

– "Demokratik siyasi istikrar, yatırımlar sayesinde sarsılmadan ülkemizin gücüne güç katıyor"

Sadece otoyol yapmadıklarını, demir yolu, hava yolu ve deniz yolu alanlarında da ciddi yatırımlar gerçekleştirdiklerine işaret eden Şentop, şunları kaydetti:

"Hızlı trenden İstanbul Havalimanı'na kadar planlanan ve hayata geçirilen tüm yatırımlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gelecek vizyonu çerçevesinde Türkiye'yi hedeflerine, ideallerine taşıyor. Türkiye, şu kadar saldırıya rağmen dimdik ayaktaysa bu sayededir. Demokratik siyasi istikrar, bu yatırımlar sayesinde sarsılmadan ülkemizin gücüne güç katıyor. Türkiye'nin ekonomik büyümesine paralel olarak artan mal ve hizmet üretiminin dış pazarlara arzında ulaşım konusundaki altyapının ne kadar önemli olduğu ortadadır.

Keza son dönemde dünyanın en önemli turizm ülkelerinden biri haline gelen ülkemizin, turistler tarafından tercih edilmesinin arka planında doğal ve tarihi güzelliklerinin yanında ulaşım alanında katettiği ciddi mesafenin etkisi olduğu, bizatihi turizm sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarımız tarafından ifade edilmektedir.

Ülkemiz ziyaretçi turist sayısı baz alındığında 2019 yılı verilerine göre dünya 6'ncısıdır. Umarım Kovid-19 salgını sona erdiğinde yaptığımız bu yatırımlar sayesinde daha üst sıralara tırmanacağız. Bundan hem ülkemiz hem de bölge halkımız olarak sizler faydalanacaksınız."

Şentop, tarihi mirastan aldıkları feyz ve stratejik kalkınma hedefleri doğrultusunda oluşturdukları vizyonla ulaşım alanındaki yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı.

Bugün açılışını yaptıkları bu güzergahın, halen yapımı devam eden Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden İstanbul-İzmir Otoyolu ile birleşerek Kuzey ve Güney Marmara'yı Batı Anadolu'ya bağladığını anlatan Şentop, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü kullanıldığında Dilovası mevkisinden Bursa ve İzmir'e kesintisiz kavuşuyoruz. Hakeza bu otoyollar sayesinde Avrupa ve Asya arasındaki ulaşımın büyük ölçüde kolaylaşacağı herkesin malumudur. Bu etap başta olmak üzere ülkemizi bir insanın yaşam kaynağı olan kan damarları gibi saran otoyollarımız sayesinde Trakya'mızda yer alan sanayi bölgelerinde üretilen mal ve hizmetler, İstanbul'a ve Anadolu'ya hem kesintisiz hem de hızlıca ulaşacaktır. Otoyollar, ülkemizin ve bölgemizin kalkınmasında önemli rol oynayacaktır. Kuzey Marmara Otoyolu'nun iki ay önce açılan ve ülkemizin hizmetine sunulan Gebze- İzmit bölümüyle dünyanın en uzun 4 şeritli tünellerine artık biz sahibiz.

Bu modern yol sayesinde seyahat süresi kısalacak, ekonomik kayıplar azaltılıp tasarruf sağlanacak, çevre ve gürültü kirliliği azalacaktır."

– "Uzun zamandır hepimiz trafik kazası haberlerinin azaldığını fark ediyoruz"

Şentop, Tekirdağ'dan Çanakkale'ye uzanan turizm yollarını İstanbul'a bağlarken aynı zamanda Ege ve İç Anadolu'yu da birbirine bağlayacaklarını söyledi.

Marmara Bölgesi'ndeki kentleşme ve sanayileşmenin oluşturduğu trafik yoğunluğunu ve çevre kirliliğini şehir içinden uzaklaştıracaklarını, şehirlerarası ve uluslararası trafik yükünü de birbirinden ayrıştıracaklarına dikkati çeken Şentop, "Ülkemiz trafik kazalarında çok insanını kaybetti. Uzun zamandır hepimiz trafik kazası haberlerinin azaldığını fark ediyoruz. Bu acılarımızı en aza indirecek güvenli ve geniş yollara sahip olmanın huzurunu taşıyacağız." dedi.

Şentop, yolun medeniyetin yanı sıra kavuşma da olduğunu belirtti.

Ülkenin dört bir yanını donattıkları bu yollar sayesinde insanların sevdiklerine kavuşacaklarını ama en önemlisi "devlet baba" olarak gördüğü devletin hizmetlerine daha çok kavuşacaklarının altını çizen Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"1939 Erzincan Depremi sonrasında devletimizin uzun bir süre depremzedelere yardım ulaştırmada zorlanmasının temel sebebi ulaşım sorunudur. Bu acı tecrübeler bize devlet olmanın gereğinin vatandaşa ulaşmak olduğunu göstermiştir. Gidemediğimiz, ulaşamadığımız yere nasıl vatan diyebiliriz? 'Kavuşma' demişken ulaşım altyapısının sadece ülkemiz ve insanımız yönünden önemli olduğu düşünülmesin. Kardeşimiz Azerbaycan'ın Karabağ ve diğer işgal altında olan bölgeleri kesin bir askeri zaferle geri almasından sonra ülkemizle Orta Asya'da yaşayan kardeşlerimizle aramızda doğrudan kara yolu ve demir yolu ulaşımının sağlanmasının da imkanı doğmuştur. Devletimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nahçıvan Sınır Kapısı'na verdiği önem ve sınır kapısını açık tutmak için gösterdiği çaba yıllar sonra semeresini vermiştir.

Bu nedenle ülke olarak bir başka kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Tarihi İpek Yolu'nu hep birlikte canlandıracak, Orta Asya'da yaşayan kardeşlerimizle ekonomik, kültürel, siyasi ve askeri ilişkilerimizi geliştireceğiz. Ülkemizde yaptığımız ulaşım yatırımlarını ve bu konudaki müteahhitlik tecrübemizi Orta Asya'ya taşıyacağız."

– "Türkiye Büyük Millet Meclisimizi açtığımızda 18 bin kilometrelik yolumuz vardı"

"1920'de yani tam 100 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisimizi açtığımızda 18 bin kilometrelik yolumuz vardı. Bu yolların büyük bir kısmı topraktı ve iptidai haldeydi." diyen TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"1938 yılına kadar Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu yollara iki katından fazlasını ekleyerek 40 bin kilometreye çıkardı. İkinci Dünya Savaşı'nın zor yıllarında İsmet Paşa'nın 12 yıllık iktidarı döneminde 7 bin kilometre daha yol eklendi. 1950'lerde toplam yol uzunluğumuz 47 bin kilometreydi. Adnan Menderes'in iktidarının bittiği 1960'ta yollarımızın uzunluğu yaklaşık 62 bin kilometreydi. Ülkemiz yol hamlesini Turgut Özal iktidarında yaptı. Türkiye, 1983 yılında otoyollarla tanıştı. Ülkemizin nüfusu arttıkça, motorlu taşıtlar hayatımıza daha yoğun bir biçimde girdikçe buna kalkınma hamleleri ve artan sanayi üretimini de eklersek Türkiye'nin dinamizmi hep yeni yolların açılmasına ihtiyaç duydu. 2000'li yıllara geldiğimizde 63 bin kilometre yol ağına sahiptik. Memleketimiz yol ve ulaşım ağında hak ettiği modernliği ve dönüşümü 2002'den sonra yaşadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 18 yılda bölünmüş yol uzunluğumuz toplamda 26 bin kilometreye ulaştı. Türkiye'mizde bugün neredeyse 3 bin kişiye 1 kilometre bölünmüş yol düşmektedir ki bu dünya standartlarıyla aynıdır. Halkımız yollar, köprüler ve yeni havalimanlarıyla ülkemizin büyüdüğünü, geliştiğini yakinen görüyor. Aradan geçen yüz yılda gelişmiş bir yol ve ulaşım ağına sahip olmanın gururunu yaşıyoruz."

Şentop, bugün açılışını yaptıkları etabın, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içine alan 221 kilometrelik muazzam ulaşım ağının parçası olduğunu söyledi.

Bu çalışmanın, 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yıl hediyesi olacak şekilde planlandığını anlatan Şentop, "Ancak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yapılan yeni planlama ile 18 Mart 2022'ye yetişmesi sağlanacak. Çalışmalar ve gayretler sürüyor." diye konuştu.

Törende İl Müftüsü İsmail İpek dua etti ve kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.

Ardından kullandığı makam aracıyla Şentop ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yolda test sürüşü yaptı.