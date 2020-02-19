TBMM Başkanı Şentop’tan Macron’a sert tepki

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Alaturka Online
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Sahel’de, Libya’da barışı bozan, İslam coğrafyalarında kaos çıkaran Fransa Cumhurbaşkanı ve darbeci Hafter’in silah tedarikçisi Macron’un, ‘İslami ayrılıkçılık’ ile mücadele edeceğine dair sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır. Fransa evvela ırkçı ve katliamcı geçmişiyle yüzleşmeli.”

Meclis Başkanı Şentop, paylaşımında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un darbeci General Halife Hafter ile sarıldıkları fotoğrafa da yer verdi. DHA

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