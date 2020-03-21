TBMM Başkanı Şentop'tan Miraç Kandili mesajı:

TBMM (AA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Miraç Kandili'nin tüm insanlık için rahmet, şifa ve bereket getirmesini diledi.

Şentop, Miraç Kandili dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Miraç Gecenizi tebrik ediyorum. Bu kutlu gecenin, büyük ızdıraplar ve sıkıntılar yaşayan, derdine deva arayan tüm insanlık için rahmet, şifa ve bereket getirmesini Cenabıhak’tan niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

"Sabır ve dua, tedbir ve gayreti terk etmek değil, tüm sorumluluklarını titizlikle yerine getirip, netice için eşya ve hadiselerin Yaratıcısı’ndan yardım istemek, O'na sığınmaktır." değerlendirmesinde bulunan Şentop, Miraç'ın bereketinin, tüm insanlığı kuşatan bir rahmet sağanağı olmasını diledi.