TBMM Başkanı Şentop'tan Tatvan ve Hatay şehitleri için başsağlığı mesajı

TBMM (AA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tatvan kırsalındaki Eren-11 operasyonunda şehit düşen güvenlik korucusu ve Hatay'da askeri TIR'ın kaza yapması sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Şentop, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Bitlis Tatvan kırsalındaki Eren-11 operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen güvenlik korucumuza ve Hatay'da askeri TIR'ın kaza yapması sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.