TBMM Başkanı’ndan CHP’li başkana ziyaret

Şentop hafta sonu, Şarköy Muhtarlar Derneği’nin açılışını yaparak, düzenlenen yemekte konuştu ve “Türkiye’yi bugüne kadar güçlü kılan husus, içeride ne kadar büyük tartışmalar olsa da dışarıya karşı Türkiye’nin birlik ve beraberliğini koruyabilmesidir” dedi.

TBMM Başkanı, daha sonra CHP’li Şarköy Belediyesi’ne gitti. Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve AKP Tekirdağ Milletvekilleri Çiğdem Koncagül ve Mustafa Yel ile birlikte 31 Mart’ta CHP’den Belediye Başkanı seçilen Alpay Var’a başarılar diledi. Şentop, Başkan Var’a TBMM amblemli bir plaket verdi.