TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu toplandı

“6 yaşındaki bir kız çocuğunun ‘evlilik’ adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi” amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplandı.

Toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin ve Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu ile Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanı Meral Gökkaya sunum yaptı.

Şahin, istismara uğrayan çocukların, mülki idare amirlerinin onayıyla aynı gün koruma altına alındığını belirterek, “Özellikle istismar alanında Türkiye genelinde kız ve erkek çocuklarımıza hizmet veren 35 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitelerimiz var. Burada da 950’ye yakın çocuğumuz şu an bakım ve koruma altında.” diye konuştu.

İstismara uğrayan çocuklar için ayrı ve özel bir program uyguladıklarını anlatan Şahin, şöyle devam etti:

“Çünkü travmaları biraz daha ağır ve psikososyal sürecin biraz daha dikkatli yürütülmesi gereken bir grup var karşımızda. Özellikle istismara uğrayan çocuklara acil koruma kararı alındıktan sonra bu süreci hemen başlatıyoruz. ANKA Çocuk Destek Programı’nın içerisinde çocuklarımıza kademeli olarak bir program uygulanıyor ve bu programın sonucunda o travmasını atlattıktan sonra düşünen, kendini geliştiren, kendine ve başaracağına inanan, yaşam becerilerini zenginleştiren, entelektüel kapasitesini geliştiren, refah ve mutluluk içerisinde yaşayan bir çocuğu geri getirmeye çalışıyoruz. Tabii bu süreç çok zorlu bir süreç.”

“HAYATA KATILMASI KONUSUNDA GEREKLİ DESTEKLERİ VERİYORUZ”

Kadının Statüsü Genel Müdürü Ustaoğlu da 6 yaşında “evlilik” adı altında cinsel istismara uğrayan 23 yaşındaki H.K.G’nin aile içi şiddet ve barınma sorunu nedeniyle 2016 doğumlu çocuğuyla birlikte 8 Aralık 2020’de Bakanlığa bağlı yatılı hizmet birimlerinden hizmet almaya başladığını söyledi.

Mağdurun durumunu gözleyerek psikolojik iyi halinin güçlendirmesi için birçok mesleki görüşme yaptıklarını belirten Ustaoğlu, “Psikiyatri servisine yönlendirmeler yaptık, tedavi programları uyguladık ve psikolojik desteklerle de hala hizmetimizi sürdürüyoruz. Verdiğimiz desteklerle ilk geldiği andan şu ana baktığımızda duygu ve davranışlarının süreç içinde olumlu etkilendiğini, şu anda normale döndüğünü rahatlıkla ifade edebiliriz.” diye konuştu.

Mağdurun ve çocuğunun tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yapıldığını dile getiren Ustaoğlu, şunları kaydetti:

“Sosyalleşmesi açısından kuruluşlarımız bünyesindeki birçok atölye çalışmalarına katılımını sağladık ve psikolojisi üzerinde de bu çalışmalarımız gerçekten olumlu etkiler yarattı. Talebi üzerine kendisini okuma yazma kurslarına gönderdik ve açıktan ilkokul diplomasını aldı, geçen hafta da sınavlarını verdi, ortaokul diplomasını aldı mağdur kadınımız. Bunlar bizlerin destekleriyle gerçekleşti. Meslek edindirme kurslarına devam ettirdik. Aşçılık kursuna devam etti ve şu anda da bir çalışma ortamını oluşturma gayreti içerisindeyiz. Gizlilik kararları çerçevesinde ve can güvenliği dolayısıyla yer değiştirme olduğu için sürekli bir çalışma imkanı olmuyor ama sürekli deşifre olmaması için gerekli güvenlik tedbirleri alınarak hayata katılması konusunda gerekli destekleri veriyoruz.”

Ustaoğlu, “H.K.G’nin talebi doğrultusunda mevcut tedbirlerin kadın ve çocuğun korunması noktasında yetersiz kaldığını anladığımız için de 6284 sayılı Kanun kapsamında kimlik bilgi ve belgelerinin süresiz olarak değiştirilmesini de sağladık.” bilgisini de paylaştı.

Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanı Meral Gökkaya da cinsel suç soruşturmalarındaki işleyişe yönelik komisyon üyelerine bilgi verdi. (AA)