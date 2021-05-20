TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplandı

TBMM (AA) – TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Sosyal ağların, dijital mecraların kendilerini ulus ötesi bir konumda görmeleri ve tabiri caizse 'Güç bizde' demeleri tartışmaya açıktır. Dünya demokrasileri ve ülkemiz demokrasisi bakımından çok sakıncalı bir durumdur." dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı.

Yayman, komisyonun, uluslararası sözleşmeler ve anayasayla güvence altına alınan özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması, şeffaf bilgilendirme ve hesap verebilirlik konularında, vatandaşın çıkarlarının takipçisi olduğunu söyledi.

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'da yapılan değişikliklerle sosyal medya platformları için Türkiye'de temsilci atamayı da içeren yeni yükümlülükler getirildiğini anımsatan Yayman, değişiklik sonrası, sosyal medya ağlarının adım adım temsilciliklerini açtığını ifade etti.

Yayman, sosyal ağların, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hukuka, mevzuata ve kanunlara uymasını temenni ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Dijital dönüşüm, dijital çağ dünyanın da gündemindedir. Sosyal ağların, dijital mecraların kendilerini ulus ötesi bir konumda görmeleri ve tabiri caizse 'Güç bizde' demeleri tartışmaya açıktır ve dünya demokrasileri bakımından da ülkemiz demokrasisi bakımından da çok sakıncalı bir durumdur. Bir anlamda dijital mecralarda, sosyal ağlarda bir mahkemenin kurulması ve kendilerini kanun koyucu yerine koyarak birtakım düzenlemelerin içine girilmesini biz doğru bulmamaktayız. Bu noktada komisyonumuzun parti farkı gözetmeksizin WhatsApp sözleşme dayatmasına karşı ortak metne imza atmaları çok anlamlıdır."

Yayman, ortak hareket etme sonucunda, WhatsApp'ın ilgili sözleşme dayatmasını geri çektiğini dile getirdi. Yayman, gelinen noktada her türlü verinin Facebook'un yanında şirketin diğer yan kuruluşlarıyla paylaşım izni hususunu, isteyenin kabul edip, istemeyenin kabul etmeyeceği sürecine girildiğini söyledi.

– "Salgın süreci dijital dönüşümü hızlandırdı"

Komisyon Başkanı Yayman, yeni tip koronavirüs salgını sürecinin, dijital dönüşümü hızlandıran bir etki yaptığını, birçok insanın iş ve özel hayatında uzaktan iletişime yöneldiğini anlattı.

Gündelik hayatta sosyal etkileşim en aza indirilirken, dijital mecralarda ve sosyal medyada harcanan vaktin en üst seviyeye çıktığına işaret eden Yayman, sosyal ağ temsilcilerinin komisyona davet edilip, iş birliği içinde olunmasını önemsediklerini vurguladı.

Öte yandan Yayman, Filistin'de, İsrail'in gerçekleştirdiği devlet terörünü kınadıklarını sözlerine ekledi.