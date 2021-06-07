TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Avusturya'da Türk STK temsilcileriyle görüştü

VİYANA (AA) – TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ve beraberindeki heyet, Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliğinde düzenlenen toplantıda Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Avusturya’ya resmi temaslarda bulunmak üzere bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Komisyonu heyeti, Viyana Merkez Mezarlığı'nda metfun Türk askerlerine ait mezarları ziyaret etti.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyaret kapsamında Avusturya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Peter Launsky Tieffenthal ile görüştüklerini, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve sorunları gidermek için neler yapılabileceğinin ele alındığını ifade etti.

Daha sonra Kılıç ile AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti milletvekillerinden oluşan heyet, elçiliğin balo salonunda STK temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katıldı.

Burada sorunları dinleyen ve notlar alan Kılıç, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorun yaşamaması için komisyon olarak ellerinden geleni yapacaklarını, vatandaşların mağdur olmaması için Türkiye’nin gerekli adımları atacağını dile getirdi.

Kılıç ve beraberdeki heyet, yarın Avusturya Federal Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Nurten Yılmaz ve grup üyesi parlamenterlerle görüşecek. TBMM heyeti, daha sonra Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı ve ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Pamela Rendi-Wagner ve Dışişleri Komisyonu üyeleriyle bir araya gelecek.

Kılıç'a Avusturya ziyaretinde, TBMM Dışişleri Komisyonu Katibi ve AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın yanı sıra komisyon üyeleri CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan eşlik ediyor.