TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) – TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda ilk olarak İYİ Parti'nin engelli çocuğa sahip olan ailelerin yaşadığı sorunların araştırılması ve çözüme kavuşturulmasına ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, özel gereksinimleri olan çocuklara bakım verenlerin yüzde 93,4'ünün birinci dereceden yakınları olduğunu belirterek, bu çocukların ailelerinin karşılaştığı birçok problemin olduğunu söyledi.

Örs, "Bu problemlerin başında, bu aileler, çocuklarının bakımında yardım alacakları kimsenin olmadığını söylemektedirler yani çocuklarının bakımıyla yalnızca kendilerinin uğraşmak zorunda kaldığını, tek başına olduklarını ifade etmektedirler. Çocuğun geleceğiyle ilgili kaygılar, aile içinde uyumsuzluk, engelin yaşam kısıtlayıcılığı, çocuğun sağlık sorunlarının tedavisinde karşılaşılan sorunlar ve bakımının oluşturduğu ek ilave masraflar özel gereksinimleri olan çocuğu bulunan aileler için önemli bir problem, sorun hâline gelmektedir." dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise AK Parti iktidarları döneminde engellilere yönelik atılan adımları anlatarak, 2005 yılında Türkiye'de yok sayılan engellilere dönük 1500 maddelik özel eğitim, istihdam, sosyal yardımlar, evde bakım, özel bakım ve erişilebilirlik konusunda adımları içeren maddelerin Meclis'ten çıktığını söyledi.

Önergede bahsedilen konuların hepsinin hayata geçirilmiş durumda olduğunu ifade eden Erdem, engelliler konusunda AK Parti'nin yaptıklarına saatlerin yetmeyeceğini söyledi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada İYİ Parti'nin önerisi kabul edilmedi.

Öte yandan Genel Kurulda, HDP'nin "Anadil hakkının uygulanması için gerekli tedbirlerin alınması ve önündeki engellerin kaldırılmasına" ilişkin araştırma önergesi ile CHP'nin "karşılıksız çek keşide etmek sebebiyle hapis cezası alan kişilerin durumlarının tespit edilmesi ve ortaya çıkabilecek sorunların araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesine" ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerileri de ayrı ayrı ele alınarak kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile İlgili Bireylerin ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine geçildi.