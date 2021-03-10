TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) – AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) Türkiye'deki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği pul bastırma planına tepki göstererek, "Irak'ın kuzeyinde bulunan yönetim Türkiye Cumhuriyeti'ni gayet iyi tanır. Neler yapacağını da neler yaptığını da, iradesinin ne olduğunu da iyi bilir. Bu tip hayallerin peşinde, hülyaların peşinde koşmanın bedeli çok ağır olur." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, IKBY'nin Türkiye'deki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği pul bastırma planına yönelik, "Yapılan bu alçaklık ve küstahlığı şiddetle kınıyorum. Barzani bir kez daha tüm dünyaya terör örgütünün, PKK'nın propagandasını yapmıştır. Üzülerek görüyoruz ki, Türk Dışişleri bu konuda sınıfta kaldı. Hükümet bugün bu konuda hiç tatmin etmeyen bir açıklama yaptı." ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 8-14 Mart'ta Bilim ve Teknoloji Haftası'nın kutlandığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bilim ve teknolojideki son atılımlar içtimai hayatımızın her alanını kuşatmıştır. Bu gerçeğin farkında olmalı, bilim ve teknolojiyi insan haysiyetine yakışır bir biçimde ülkemizin ve insanlığın yararına uygun hale getirmek mecburiyetindeyiz. Çağımızın bilimsel ve teknik gelişmelerini çok iyi takip etmeli, bu alanlarda öncü ülke olmalıyız. Bağrında nice deha ve mucit potansiyeli ve donanımı barındıran ülkemizde gençlerimiz teşvik etmeli, beyin göçünü engelleyecek politikaları hayata geçirmeliyiz."

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Selahattin Demirtaş'ın annesine hakaret edilmesine ilişkin, "Bu kutuplaştırma ve nefret ikliminde, maalesef büyük bir dejenerasyon da beraberinde geliyor. Annelere hakaret, kadınlara hakaret sınır tanımadan devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal'ın, "PKK Terörü ve Kadın" adlı kitabında HDP ile ilgili iddiaların olduğunu belirten Beştaş, "Bir sonraki hamleniz de vekillerimizin kapıları vurulup kaçılacak mı acaba yani taş mı atılacak? O kitap çöpte, çöp dışında hiçbir yeri hak etmiyor." dedi.

– "(Adalet istiyoruz) diyen babayı salondan çıkarmaya çalışmak nedir?"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ankara tren garındaki terör saldırısı davasında anneler ve babaların adalet aradığını belirterek, "Babalardan bir tanesi, sanık sorgulanırken, IŞİD militanlarının avukatı meseleyi provoke ederken, 'Adalet istiyoruz' diyor. Mahkemenin hakimi babayı atmaya çalışıyor. 'Adalet istiyoruz' diyen babayı salondan çıkarmaya çalışmak nedir?" diye sordu.

Bunu kınadıklarını ifade eden Özel, davayı daha yakından takip edeceklerini söyledi.

Atanamayan öğretmenlerin "60 bin atama" talebinin arkasında olduklarını dile getiren Özel, "Milli Eğitim bürokrasisi, öğretmenlere 'öğretmen adayı' demekten vazgeçsin. Okulu bitirince öğretmen olursunuz. Siz, onları atamıyorsunuz diye onlar 'öğretmen adayı' filan değiller. Karşılığında para alamıyor olmaları, kadrolarının olmaması, onların mesleklerini de ellerinden almaz." ifadelerini kullandı.

Öçal'ın "PKK Terörü ve Kadın" adlı kitabında, CHP hakkında kabul edemeyecekleri ifadeler olduğunu belirten Özel, "Parlamento çatısı altında birbirimizin odasına böyle tahrik edici şeyler yollamak doğru değil." dedi.

Diyarbakır Annelerine ziyaretine ilişkin Özel, "40 dakikadan fazla süren bir ziyarette benim açımdan da geliştirici, oradaki annelerle aramda da çok önemli saydığım diyaloglar geçti. Annelerden bizleri eleştirenler de oldu ama çok önemli talepleri de oldu. Boynumuzun borcudur; Diyarbakır Annelerinin dinlenmesi, Diyarbakır Anneleriyle ilgili Meclisin inisiyatif alması lazım." diye konuştu.

Terör örgütü PKK'nın elinde kamu görevlilerinin ve Diyarbakır Annelerinin çocukları olduğuna işaret eden Özel, "Bu meseleyi hep beraber konuşabilmemiz lazım. Bu parlamentonun kompozisyonu da buna son derece müsait. Bu konuda bütün siyasi partilerin de kendi konumları gereği inisiyatif almaları gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

– "Bu millet, bu fırsatı vermeyecek"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında, Türkiye'deki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedilmesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığının konuyla ilgili izahatı istediğini belirten Muş, "Irak'ın kuzeyinde bulunan yönetim Türkiye Cumhuriyeti'ni gayet iyi tanır. Neler yapacağını da neler yaptığını da, iradesinin ne olduğunu da iyi bilir. Bu tip hayallerin peşinde, hülyaların peşinde koşmanın bedeli çok ağır olur." değerlendirmesinde bulundu.

Bu iş için Türkiye'nin içinde uğraşanlar olduğunu dile getiren Muş, "Onlara bu fırsatı asla vermeyeceğiz. Biz, bugün burada varız veya yokuz. Ama bu millet, bu fırsatı vermeyecek." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'ın konuya ilişkin attığı tweete yönelik Muş, "Bu açıklama, siyaset diline yakışan bir açıklama değil. Bu dilin size bir faydası yok bize de bir faydası yok. Bir kere bir telefon görüşmesi olmadı. Biz, telefon açmadık Biden'a." ifadesini kullandı.

Bunu söylemenin Misak-ı Milli hassasiyetine ne katkısı olduğunu soran Muş, "Ben, size mukabele edebilirim bu dille. Şöyle bir dil kullanırım mesela; Hani Demirtaş ile bir kahvaltı planınız var ya, o zaman derim ki; 'Adam içeride gidemiyorsunuz. O zaman siz, bu pulu kartpostalın üzerine yapıştırın, kahvaltının yeri ve saatini bildirin. Meral Akşener, bu şekilde bu pulu değerlendirmiş olsun.' Bizden bu şekilde mukabele görürsünüz. Peki ne faydası oldu?" diye konuştu.

Bu konuda hassasiyet gösterilmesini isteyen Muş, "Türkiye'de bu işin içinde kim olduğunu siz de iyi biliyorsunuz, biz de iyi biliyoruz." dedi.

Selahattin Demirtaş'ın annesine hakareti Beştaş'tan duyduğunu belirten Muş, "Anneliğin ideolojisi olmaz, kimliği olmaz, siyaseti olmaz. Böyle bir şey varsa burada en şiddetli şekilde kınarız. Bunu reddederiz, bunu kabul etmeyiz." ifadelerini kullandı.

HDP Grubu'nun da milletvekillerinin çalışmalarının Meclisteki odalarına gönderildiğini anlatan Muş, "Siz, istemiyorsanız, milletvekillerimize söyleriz, size göndermezler." diye seslendi.

Diyarbakır Annelerinin dinlenmediğini, 1,5 yıl sonra ziyaret edildiğini dile getiren Muş, şöyle devam etti:

"Gittiniz, gidebilirsiniz ama buradan kalkıp da bize 'Bunu, siz siyaset malzemesi yapıyorsunuz' diyemezsiniz. Böyle bir şey deme hakkınız olamaz. O zaman birinci, ikinci haftasında gitseydiniz. Bizden önce çıkıp, bu meseleyle alakalı tepkinizi, tavrınızı ortaya koysaydınız. Çözüm süreciyle alakalı da aslında hedeflenen, PKK'nın tasfiyesiydi, tasfiyesi amaçlanıyordu. Terörden kurtulalım, insanlar fikirlerini meşru ve hukuk içerisinde kalmak kaydıyla siyasal anlamda dile getirsinler. O da meşru anlamda, meşru zeminde, hukuk içerisinde kalmak kaydıylaydı.

PKK'nın siyasi uzantısı olarak tanımladığınız bu partinin Genel Başkanını, Belediye Başkanınız ağaç dikim merasimine davet ediyor. O zaman, bir karar vereceksiniz; PKK'nın siyasi uzantısıysa neden bu ilişkiye giriyorsunuz?"

Bunun üzerine HDP Grup Başkanvekili Beştaş, "Biz, kimsenin uzantısı filan değiliz. Eğer bir uzantı olacaksak, bizim temsil ettiğimiz tek bir kitle var, o da halktır." karşılığını verdi.

– AK Partili Öçal, eleştirilere cevap verdi

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Öçal, CHP ve HDP'nin kitabına yönelik eleştirilerine yerinden söz alarak yanıt verdi.

CHP'nin eleştirisini anlamadığını, kitapta CHP ile ilgili herhangi bir eleştiri bulunmadığını kaydeden Öçal, "Sadece CHP'nin çizgisinin Jakoben aydınlanmacı bir çizgi olduğunu ve HDP ile açık ve gizli bir ittifak içinde olduğunu belirttik." ifadelerini kullandı.

HDP'nin kayyumlarla ilgili çalışmalarının Meclisteki odalarına geldiğini anlatan Öçal, "Biz, böyle bir çirkin ve kirli dil kullanmadık." dedi.