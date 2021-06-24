TBMM (AA) – AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türk siyasi tarihinin ortak aklının eseri olduğunu belirterek, "Bu sistem, Cumhur İttifakı'nın ve milletimizin dayanışması ve mücadelesiyle hayata geçti." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 5 teröristin teslim olduğunu belirterek, son dönemdeki kopuşların örgütün çözülme süreci içerisinde olduğunu ve bölge insanının da bunlara destek vermediğini gösterdiğini söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, eski Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden yapılan küfürlere karşı yapılan suç duyurularından bir netice alınmadığını, söz konusu kişiler hakkında yargının harekete geçmediğini ileri sürdü.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise üç yıl önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini anımsatarak, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte yurttaşlarımız daha yoksul oldu, işsizlik daha yükseldi. Ülkemiz diplomatik açıdan yalnız kaldı, adalet ve demokrasi açısından daha geriye gitti. Geniş tabanlı işsizlik 5 milyondan 9 milyona çıktı. Bütün yetkilerin toplandığı rejimlerin başına ne geliyorsa Türkiye'nin başına da o geldi." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'deki çiftliğinde yıkım çalışmalarının takibi sırasında yaşanan olayı anımsatan Özel, "Lütfü Türkkan Bey, kendisini çok üzen gelişmelere muhatap oluyor. Ahırların olduğu bir araziyle ilgili yapılan bir çalışma var. Bugüne kadar hiç öyle bir şey duymadık. İktidar partisinden bir milletvekilinin, bir siyasetçinin tarlasındaki bir ahırını jandarmayla yıkmaya giden bir şey duymadık. Lütfü Bey'e, muhalif olmanın, net ve sert bir muhalefet yapmanın, saraya uygun bir dil kurmamanın, iktidarı rahatsız etmenin bedeli ödetilmeye çalışılıyor. Ona yapılanı kendimize yapılmış sayılıyoruz." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 3 yıl önce bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Özkan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk siyasi tarihinin ortak aklının eseridir. Bu sistem, Cumhur İttifakı'nın ve milletimizin dayanışması ve mücadelesiyle hayata geçti." dedi.

Cahit Özkan, bu sistemin daha önce de merhum Turgut Özal, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu ile birçok değerli devlet adamının da isteği olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Azerbaycan'la ortaya koyduğu tavra değinen Özkan, bunun güçlü hükümet ve istikrarlı siyasetin bir sonucu olduğunu söyledi.

Özkan, "Karadeniz'de 540 milyar metreküp doğal gazı keşfederek milletimizin hizmetine sunduk. Akdeniz tarihte olduğu gibi yeniden bir Türk gölü haline gelmiştir. Anadolu coğrafyasının yarısı kadar büyüklükte olan mavi vatanı inşa ettik. Hamdolsun altındaki trilyonlarca dolarlık doğal gaz milletimizin hizmetindedir." şeklinde konuştu.

Türk toplumunun temelinin aile olduğuna dikkati çeken Özkan, ailenin her çocuk için bir okul, anne ve babanın da bir öğretemem olduğunu ifade etti.

Her çocuğun bu imkana sahip olamadığını dile getiren Özkan, "Bu imkana sahip olmayan çocuklar, devlet korumasının altındadır. Aile odaklı hizmetlerimizin başında koruyucu aile hizmeti gelmektedir. Koruyucu aile hizmetinin amacı çocukları birebir ilgi, koruma ve sevgi sağlayacak koruyucu ailelerle buluşturmaktır. Teşvik edilen koruyucu aile uygulaması yaygınlaşmış ve milletimiz nezdinde farkındalığa ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 30 Haziran'ın "Koruyucu Aile Günü" ilan edildiğini de belirtti.