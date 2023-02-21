TBMM Genel Kurulu, 28 Şubat’ta toplanacak! Gündemde EYT de var

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Bilgiç, “Bütün milletvekili arkadaşlarımız hem Maraş ve Elbistan’da oluşan iki büyük deprem, sonrasında dün yine Hatay’da oluşan iki deprem, artçılardan dolayı vatandaşlarımızla bir arada olmak, orada depremzedelere yardımcı olmak için bölgede olduklarından, bir mutabakat çerçevesinde Divan teşekkül etmediğinden çalışmalarımıza başlayamıyoruz” açıklamasında bulundu.

TBMM Genel Kurulu, 22 ve 23 Şubat tarihlerinde de yasama faaliyetlerini görüşmeyecek. Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere 28 Şubat Salı günü toplanacak.

GÜNDEM MADDELERİNDEN BİRİ EYT

Öte yandan, AKP Grup Başkanvekilleri, Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda, haftaya Genel Kurul gündemine gelecek konuların gözden geçirildiği belirtildi. Haftaya Genel Kurul’da yeni bir deprem araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin siyasi partilerin vereceği önergeler ele alınacak. Genel Kurul’un bir diğer gündem maddesi ise emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasa teklifi olacak. (DHA)