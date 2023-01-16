TBMM Genel Kurul’u kapandı

TBMM Genel Kurulu’nda, toplantı yeter sayısı bulunmadığı için Meclis Başkanvekili Haydar Akar, birleşimi kapattı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar Başkanlığı’nda toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından Grup Başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, OECD’nin son günlerde açıkladığı bir rapora dikkat çekerek şunları söyledi;

*O rapora bakıyorsunuz, OECD ülkeleri içerisinde çalışma saati açısından Türkiye, bireysel çalışma saati açısından insanların en fazla çalıştığı ülke yani işçinin çok fazla çalıştığı bir ülke fakat kazanç açısından son sıradayız OECD ülkeleri açısından.

*Şimdi, burada da enteresan durum var, çok çalışıyorsunuz fakat az kazanıyorsunuz. Yine, 27 Avrupa ülkesi arasında Arnavutluk’tan sonra en düşük asgari ücretin olduğu ülke Türkiye yani AK Parti politikalarının oluşturduğu Türkiye ekonomisi alım gücünün olmadığı, alım gücünün düştüğü bir ülke.

“GELECEK YÜZYILLARIN İSTİKAMETİNİ BELİRLEYECEKTİR”

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, dünyanın yeni bir denge arayışına girdiğini, küresel istikrarın salgın ve savaşlarla sekteye uğradığını belirterek, “Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkeler; tarihi ve kültürel zenginlik, genç nüfus, bereketli topraklar, petrol ve doğal gaz rezervleri, ticari rotalar, lojistik ve ikmal hakları gibi önemli jeopolitik avantajlara sahiptir. Dünyanın yeni denge arayışına girdiği bu kritik dönemde Türk devletleri tarafından küresel ve bölgesel düzeyde atılan adımlar, gelecek yüzyılların istikametini belirleyecektir” açıklamasında bulundu.

“SÖZLEŞMELİ ERLERE YÖNELİK CİDDİ BİR HAKSIZLIK VAR”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise sözleşmeli erlerin sorunlarını gündeme taşıyarak, “Sözleşmeli erlere yönelik ciddi bir haksızlık var. Bu kapsamda çalışan 30 bin kişi bulunuyor. 10 bin TL civarında maaş alıyorlar ancak yedi yıl sonra kamuya yerleşme sözleri verilerek kanun çıkarılmış olmasına rağmen bu haktan mahrum bırakılıyor. Bu konuda düzenlemenin bir an önce yapılması lazım. Kanun var, ilgili mevzuat çalışmasının yapılması ve bu millet için, bu ülke için canını feda etmeye her an hazır olan bu arkadaşlarımıza yapılan bu haksızlığın giderilmesi gerekiyor” dedi.

BİRLEŞİM KAPATILDI

Konuşmaların ardından, grup önerilerine geçildi. İYİ Parti Grup önerisinin görüşmeleri sırasında, muhalefetin toplantı yeter sayısı istemesi üzerine gerekli sayı bulunamadı. Bunun üzerine; Meclis Başkanvekili Haydar Akar, birleşimi kapattı. (DHA)