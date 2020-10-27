TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM (AA) – TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Celal Adan, Meclis'in, İstiklal Harbinin en çetin zamanlarından itibaren Türk milletinin vicdanı olduğunu belirtti.

Bugün de aziz milletin vicdanını yaralayan bazı süreçler yaşandığına işaret eden Adan, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sulh ve selamet kaynağı olan İslamiyet'i bir yıkım ve terör odağı gibi göstermeye çalışmaktadır. Yüce dinimize hunharca saldırmakta ve İslamofobi'yi her geçen gün kışkırtmaktadır. Maalesef bu hareketler, Fransız Cumhurbaşkanı'nın ne ilk ne de son rezaletidir. Kendisi her fırsatta insanlık onurunu zedeleyecek girişimlerde bulunmaktadır." diye konuştu.

Son yıllarda bu tavrın muhatabının Türkiye Cumhuriyeti olduğunu belirten Adan, "Türk milletine düşmanlık güden hangi odak varsa derhal onlarla beraber saf tutmayı bir şiar haline getirmiştir. Doğu Akdeniz'de 'Mavi Vatan' hamlemizi baltalamak için Yunanistan'ı kışkırtma vazifesini üzerine alanlardan birisi kendisidir. Libya'dan Suriye'ye kadar nerede terörist, nerede darbeci, nerede katliamcı varsa Fransa Cumhurbaşkanı onların yanında hazır ve nazır durumdadır." değerlendirmesinde bulundu.

Celal Adan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Aziz milletimizi köşeye sıkıştırmak gibi boş hayallere sık sık kapılan Macron'un son umudu ise işgalci bir terör devleti olan Ermenistan'dır. Ermenistan'a silah yardımından diplomatik desteğe kadar pek çok alanda yardımcı olmaktadır. Arkasını yasladığı güce güvenen bu işgalci güruh da iyice kendini kaybederek, Azerbaycanlı kardeşlerimize saldırmaktadır. Üstelik bu saldırıları, savaş meydanlarında cesaretle savaşarak değil, sivil vatandaşların üzerine roket yağdırarak yapmaktadır. Çocukları, kadınları, ihtiyarları katletmek için gözünü karartan Ermenistan'a da onların hamiliğini üstlenen Fransa gibi kirli oyunculara da gereken cevabı Azerbaycan ordusunun kahraman askerleri vermektedir. Her geçen gün Karabağ'da ilerleyiş sürmekte ve esir Azerbaycan toprakları azat edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığıyla, yokluğuyla arkalarında olduğunu bilen kardeşlerimiz bu insanlık düşmanı katil şebekesini Karabağ'dan söküp atacaktır. Buna inancımız tamdır. Anadolu ne kadar Türk yurduysa, Karabağ da aynı derecede vatan toprağıdır. Tarihten silemedikleri mührümüz, yeniden o topraklarda parlayacaktır. Karabağ Türk'tür, Karabağ Azerbaycan'dır."

Adan, konuşmasını vefat eden Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'a rahmet dileyerek tamamladı.

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, "Erzurum'un sorunları ve beklentileri", AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları", CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" konularında birer konuşma yaptı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ayrım, Ermenistan'ın Gence'de bir hukuk cinayeti işlediğini belirterek, "Uluslararası kurumlara sesleniyorum: aklınızı başınıza alın. Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını iade edin." dedi.

CHP Milletvekili Levent Gök, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yasaklarla engellenecek bir bayram olmadığını belirterek, uygun şartlarda Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanması gerektiğini söyledi.