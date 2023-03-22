TBMM Genel Kurulu’nda muhalefetin önerileri kabul edilmedi

İYİ Parti, “Türk Kızılayın, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında çadır ve erzak satışı yaptığı” iddiasına ilişkin araştırma önergesinin bugün ele alınmasını Genel Kurula grup önerisi olarak getirdi.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Türk Kızılayın tüccarlığa başladığını savunarak, “Depremin ardından üç gün sonra AHBAP’a 46 milyon lira tutarında 2 bin 50 adet çadır ve 30 bin adet gıda sattı. Afetlerde beslenme hizmetlerinin ana sorumlusu olan Kızılay nasıl çadır ve erzak satar?” dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın istifa etmek yerine görevini yapmaya devam ettiğini belirtti.

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, “Kızılayda yaşananlar kadar büyük bir yolsuzluk, usulsüzlük ve pişkinlikle ilk kez karşılaşıyoruz. 45 gündür dünya alem Kızılayda yaşanan olumsuzlukları çarşaf çarşaf sergiliyor, sosyal medya yıkılıyor ama tık yok.” diye konuştu.

“Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık’ın suçlu olduğunu” iddia eden Bingöl, Kınık’ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

“SİVİL TOPLUM KURULUŞU ÇADIR SATIYOR”

AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu, “Türk Kızılay, 155 yıllık kuruluşumuz, merhamet elimiz. Kızılaya son dönemde sistematik saldırıların olduğunu görüyoruz.” dedi.

Kızılayın, dünyanın ve Türkiye’nin her yerinde insani yardımlar yaptığını belirten Uslu, “Dezenformatik yöntemlerle Kızılayı töhmet altında bırakmak kimseye fayda sağlamaz. Çünkü Kızılay milli bir kurumdur, hepimizindir.” diye konuştu.

Türk Kızılayın iştiraklerinin yalnızca bu dönemde değil Cumhuriyetin ilk döneminden beri bulunduğunu, bu iştiraklerin, 1950’den bu yana çadır üretimi gerçekleştirdiğini anlatan Uslu, “Afet sürecinde vatandaşlara parayla çadır satılması söz konusu değil. Bunun bilinmesi gerekir. Burada yapılan, bir sivil toplum kuruluşu çadır alıyor, afetzede vatandaşlara AFAD koordinasyonunda bedava veriyor. Depremzede vatandaşlarımıza bunların tamamı ücretsiz verilmiştir. ‘Depremzedelere çadır satılıyormuş.’ gibi bir algı oluşturulması yanlış, hata. Kızılay, AFAD, hepimizin, bu kurumları yıpratmayalım. Bugün itibarıyla 3,5 milyon kişiye sıcak yemek veriyor. Toplam 200 milyon öğün sıcak yemek vermiştir.” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’nin yanı sıra CHP’nin “AFAD yangını ve AFAD’ın, Türkiye Deprem Tehlike Haritası’ndaki yanılgıların araştırılması”, HDP’nin, “ekonomik krize karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi” ile ilgili araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri de müzakerelerin ardından kabul edilmedi. (AA)