TBMM Genel Kurulunda Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi

TBMM (AA) – TBMM Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının bütçeleri kabul edildi.

Bütçe görüşmelerinin 5. turunda, üç bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlar olan Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bütçeleri de kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, bütçelerin kabul edilmesinin ardından, birleşimi, bütçenin 6. tur görüşmelerini yapmak üzere saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

– "Milletin seçilmiş vekillerine hakareti yakıştıramadım"

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Genel Kurulda konuşmasının ardından söz alan HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Bu Meclis, sizin iktidar içi mevzi kazanmak için sürdürdüğünüz mücadelenin şov alanı değildir. HDP seçmeni adına bize yaptığınız bütün hakaretleri, insanlık dışı söylemleri aynen iade ediyorum." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Milletvekillerinin maaşlarını düşürelim ama sağlık teknikerlerini sisteme dahil edelim." ifadesini kullandı.

Kimsenin "niye şehir hastanesi yapıyorsunuz?" demediğini belirten Altay, "Ancak ben bunun parasını bilmeliyim." ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı'nın "Meclis'i gerdiğini" iddia eden Altay, şunları kaydetti:

"Hükümetin, jandarmanın, polisimizin, silahlı kuvvetlerimizin terörle mücadelesinde Allah ayağına taş değdirmesin. Terörle mücadelede hukukun dışına çıkmak, terör örgütlerinin işine yarar. Hiçbir hak talebi terörizme meşruiyet, teröriste masumiyet sağlamaz ama hiçbir güvenlik kaygısı da temel hak ve özgürlüklerin gaspına gerekçe oluşturmamalıdır. Kahraman Mehmetçiğimizin dağda çatıştığı, yaraladığı terör örgütü mensubuna sonra su içirdiğini ve yarasını sardığını biliyorum. Bu stratejiyi, bu insanlığı bırakıp milletin seçilmiş vekillerine burada hakareti yakıştıramadığımı belirtmem lazım."

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.