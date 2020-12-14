TBMM Genel Kurulunda Tarım ve Orman, Gençlik ve Spor ile Dışişleri bakanlıklarının bütçeleri görüşülüyor

TBMM (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk dış politikasını ve Türkiye'yi hafife almayın. Sahada ve masada güçlüyüz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri, bakanların 2021 yılı bütçesi üzerinde yaptıkları sunumların ardından değerlendirmelerde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararını hatırlatarak, "CHP olarak hükümete diyoruz ki onları elinizin tersiyle itin. 'Hadi oradan.' deyin, zerre taviz vermeyin, minnet etmeyin, Türkiye'ye de hakaret ettirmeyin." diye konuştu.

Türkiye'nin ABD'nin himayesine, Rusya'nın desteğine, Katar'ın akçesine ihtiyacı olmadığını söyleyen Altay, "Türkiye büyük, güçlü bir ülkedir. Bu millet büyük bir millettir. 'Biden Biden' deyip de durmayın. Sizi Amerika mı getirdi de Amerika götürecek? Bizim Amerika'ya da Rusya'ya da Avrupa Birliğine de bir sözümüz var; Orta Doğu'dan defolun, Orta Doğu halklarını kendi kaderleriyle baş başa bırakın." ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye'nin, 1980 darbesinden bugüne ilk kez bütün Batılı müttefikleriyle kavgalı olmaktan dolayı yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını savunarak, "Demek ki sizin değerli yalnızlık politikanız iflas etti. Bizim gerçekçi dış politika önerilerimizi ve bugün yapılan yanlışları ortadan kaldıracak, müzakereci, diplomasiye ağırlık veren dış politika önerilerimizi duyun, ciddiye alın." sözlerini sarf etti.

– "Çin korkusu sizi sarmış"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Bizim iddiamız şudur ki Türkiye 2021 yılını seçimle geçirecek. Zira Türkiye artık sizi taşıyamıyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Uygur Türkleri'yle ilgili tek kelime etmediğini dile getiren Türkkan, "Çin korkusu sizi sarmış. Küçük ortağınız Vatan Partisinin etkisinde Uygur Türkleri'ne tek laf edemiyorsunuz." ifadesini kullandı.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını hatırlatan Türkkan, "ABD yaptırımları açıklandı, bizim içimiz ağladı. Bu haysiyetsiz, şerefsiz yaptırımların karşısında tek millet, tek devlet, parlamento olarak dimdik duruyoruz. Sizin yanınızdayız ama siz tek bir laf edemediniz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkkan, Çavuşoğlu'na, "Sayın Bakan; siz önce 12 Eylül, sonra 28 Şubat Darbesi'nin ürünü bir partinin bakanısınız. Sizin darbeden bahsederken iki kere düşünmeniz lazım. Bizim kıblemiz ne Trump ne de Biden oldu. Bizim tek bir kıblemiz var, o da Türk milletidir." diye seslendi.

– "Türk dış politikasını ve Türkiye'yi hafife almayın"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Altay'a, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı karşısında verdiği destek için teşekkür etti.

Çavuşoğlu, "Biz de hemen Bakanlık açıklamamızı yaptık. Elimizin tersiyle de ittik. Hepimiz bu dik, onurlu duruşu göstereceğiz." dedi.

Türkiye'nin oyun da kurduğunu, yeri geldiği zaman oyunları da bozduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Türk dış politikasını ve Türkiye'yi hafife almayın. Sahada ve masada güçlüyüz." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'a cevap veren Çavuşoğlu, "Uygur Türkleriyle ilgili yani diğer soydaşlarımıza da girmedim ama Çin'den Balkanlar'a kadar tüm soydaşlarımız dedim." ifadesini kullandı. Bu arada Genel Kurula verilen arada Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştüğünü bildiren Çavuşoğlu, "Konuşmamızda Uygur Türkleriyle ilgili beklentilerimizi de kendisine ilettim." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, "New York'ta 39 ülkenin imzaladığı deklarasyona katılmadınız." şeklinde eleştirenler olduğunu hatırlatarak, "Biz o deklarasyona katılmadık. Onun karşısında da 45 ülke Çin'i destekledi. Çünkü biz ayrıca 'Uygurlar bizim soydaşımızdır' diyerek, siyasileştirmeden eleştirilerimizi, düşüncelerimizi, beklentilerimizi net şekilde kayda geçirdik. Bunu da görmenizi rica ediyoruz. Biz her ortamda Uygur Türklerinin haklarını savunacağız, hep birlikte savunmaya devam edeceğiz." mesajını verdi.

– "DEAŞ'tan sonra PKK, Ezidilere zulmediyor"

Kendisi de bir Ezidi olan HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın, halkının yaşadıklarına ilişkin sözlerine yanıt veren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"DEAŞ'tan dolayı çektiğiniz acıları biliyoruz. Sizin gibi yaşamadık ama biliyoruz. Bu acılar karşısında da biz DEAŞ'tan, PKK'dan kaçan Ezidilere, Keldanilere, Ermenilere, Kürtlere, Türkmenlere, Araplara, Sünnilere ve Şiilere, hepsine kapımızı açtık. Siz gerçekten DEAŞ'tan çok çektiniz ama ben şimdi başka bir şey söylüyorum; DEAŞ'ı hem Irak hem de Suriye'de temizledik. Yalnızca Türkiye, 4 bin DEAŞ'lı teröristi öldürdü. DEAŞ'tan sonra PKK Ezidilere zulmediyor Sayın Uca. Bunu Nadia Murad da söylüyor. NATO toplantısında, Amerika'da herkese söyledi. Bana da geldi anlattı."

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'ün, "Azerbaycan'da Rusya'yla imzalanan ortak gözlem noktalarına ilişkin anlaşmanın içeriğinin gizli olduğu, Türkiye'nin gözlem noktalarında ne maksatla ve ne kadar personelle görev yapacağının açıklanmadığı" eleştirisine cevap veren Çavuşoğlu, "Detaylar ev sahibi Azerbaycan'la belirlenecek. Merkez nerede olacak, kaç kişiye ihtiyaç olacak? Bu, üçlü görüşmelerde belli olacak. Bizim anlaşmamız gizli değil." ifadelerini kullandı.

– "Demagoji yapmayın"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin, bölgenin ve dünyanın zenginliğinden daha fazla pay alması gerektiğini belirterek, "Türkiye elbette üretimini artırmalı ama üretimini artırırken Kazakistan'ın buğdayını da pazarlamalı, Ukrayna'nın ayçiçeğini de almalı, sanayi tesislerinde işlemeli. Buğdayı da getirmeli, sanayi tesislerinde işlemeli ve dünyaya satmalı. Aynı Hollanda örneğinde, diğer örneklerde olduğu gibi." dedi.

Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihi boyunca ithalat yaptığına işaret eden Pakdemirli, "Demagoji yapmayın. Türkiye, Cumhuriyet tarihi boyunca üretimini artırmış, net ihracat fazlası vermiş. Bu konuları artık konuşmayalım. Türkiye üretimini artıracak, bölgesindeki buğdayı da arpayı da her şeyi satacak." şeklinde konuştu.

Pakdemirli, saman ithalatıyla ilgili bir memnuniyeti olduğunu söyleyerek, "En azından şu memnuniyetimiz var; geçen yıl 2 bin ton ithalatı görüyorsunuz da 84 bin ton ihracatı neden görmüyorsunuz? Bunu maksatlı olarak mı görmüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

– "Seçimleri Anayasa'nın öngördüğü zamanda yapmakta kararlıyız"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, erken seçim iddialarına değinerek, "Bu millet bize 2023'e kadar yetki verdi. Bu konuda yetkimizi sonuna kadar kullanmakta, seçimleri Anayasa'nın öngördüğü zamanda yapmakta kararlıyız." dedi.

AK Parti'yi olağanüstü dönemlerin sonucu olarak ifade etmenin haksızlık olduğunu belirten Turan, "AK Parti Sultan Alparslan'dan, Sultan Fatih'ten, Gazi Mustafa Kemal'den bugüne gelen tam bağımsız Türkiye anlayışının, Kuvayımilliye ruhunun vücut bulmuş halidir. Bu yüzden haksız, yersiz birkaç ithamla sallanacak bir çınar değildir." sözlerini sarf etti.